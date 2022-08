A Debreceni Virágkarnevál mellett megyénk másik országosan ismert, augusztus 20-hoz kapcsolódó rendezvénye a hortobágyi hídi vásár. Kezdete egészen az 1800-as évekre nyúlik vissza, amikor is a debreceni és a környékbeli gazdák a Kilenclyukú híd lábánál tartottak állatvásárokat.

Augusztus 21-én délelőtt a Napló is kilátogatott a vásártérre. Bár az eső szemerkélt, így is sokan döntöttek úgy, hogy még az utolsó napon felkeresik a vásárt. Idén augusztus 19-21. között tartották az országos kirakodó- és kézműves vásárt. Az évszázadok alatt a termékpaletta változott és bővült, de a hamisítatlan pusztai életérzés megmaradt: a vásározók morajlása mellett ostorcsattogásra csikónyerítésre is felkaptuk a fejünket.

Forrás: Molnár Péter

A sorokat végigjárva a kisipari kézművesség széles választékával találkozhattunk: ostorok, faragott botok, díszek, használati eszközök, ékszerek, kerámiák és szőttesek is közül is válogathattunk. Emellett felsorakoztak az iparcikk- és bolhapiacok, régiségvásárok termékei is.

– Ha jól számolom, körülbelül tizedjére lehetünk most itt, a pandémia miatt két éve voltunk utoljára. Saját készítésű fatermékekkel, használati tárgyakkal, játékokkal várjuk vásárlóinkat – reagált kérdésünkre Papp János vámospércsi asztalos. Mint elmondta, igyekeznek minden alkalommal valami újdonsággal jelentkezni, hogy a régi vásárlóik se menjenek el a stand mellett a következő alkalommal.

– Azt próbáljuk minden alkalommal elérni, hogy az emberek örömmel menjenek el a vásárból.

Ezt az élményt próbáljuk megadni nekik, például egy trükkös fadobozzal. Ha jól érzik magukat, látnak érdekes dolgokat, akkor magukkal viszik a hídi vásár hírét, és lehet, hogy jövőre többedmagukkal térnek majd vissza – fogalmazott.