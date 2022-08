Buszok 15–20 perces késésben

Lapunk a kiszabott börtönbüntetések miatt később azt is kiderítette, hogy miként tudja megoldani a vállalat a munkaerőgondjait, nem maradnak-e vezető nélkül a buszok, s mi lesz a viteldíjak beszedésének végső megoldása. Mint megírtuk, a cég soron kívül vett fel és képzett ki sofőröket, ugyanakkor kénytelenek voltak bevezetni azt, hogy a gépkocsivezetők jegyet adnak az utasoknak. Egyedül így tudták ellenőrizni, hogy a kiadott jegyek ellenértéke megvan.

1972 augusztusának első napjaiban a nyári napközis táborban zajló élet nagyszerűségéről is riportot közöltünk. Itt akkor a júniusi csúcsidőben 700 gyerekről gondoskodtak napi programokkal és élelmezéssel.

Bemutattuk az átalakuló Csapó utcát, s megoldást kerestünk arra is, hogy például a Tóthfalusi téren naponta többször, sokszor több száz főnyi tömeg várja a késésben levő autóbuszt 25–30 fokos melegben is.

Ennek kapcsán rámutattunk: „Tudjuk, hogy objektív tényezők nehezítik a menetrend betartását, de a gyárakban a munkaidő pontosan kezdődik, és a busz késése újabb munkaidő-kiesést okoz. Emiatt is fontos volna mindent megtenni a 15–20 perces kiesések elkerüléséért.” Déjà vu?

Mindemellett érdemes az akkori műsorújságokat és hirdetéseket is szemügyre venniük a korabeli Naplókat lapozgatóknak. Ezek közül nagyon érdekes az a felhívás is, amely szerint szeptember 15-ig kedvezményesen lehetett vásárolni CZ 175 köbcentiméteres sportmotorkerékpárt (lásd a galériánkban). S hogy mennyiért? Mai fogalmaink szerint potom áron: 9300 forintért! No de akkor természetesen az egyáltalán nem volt kis összeg, gondoljunk csak például arra, hogy egy gömb fagylalt is még 50 fillérbe került.

Vass Attila