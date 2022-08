Modern, a mai kornak megfelelő technológiát alkalmazó, munkahelyteremtő üzemet avathatott fel a Nagisz Csoport Nádudvaron. A vállalat 2017-ben Nádudvar határában két pulykatelepet hozott létre, ennek a beruházásnak a második fejlesztési ütemeként jöhetett létre a most átadott sőreháti pulykatelep. Az egymilliárd 149 millió forintos beruházáshoz 513 millió forint támogatást kapott a vállalat. A telep – ahol öt fő állhat majd munkába – öt épületből áll, összesen több mint 6600 négyzetmétert építettek be.

– Hisszük, hogy ma nemcsak Magyarországgal, de az európai- és világszínvonalú versenytársainkkal csak úgy tudjuk felvenni a versenyt, hogyha hatékony, korszerű termelési eszközökkel a legjobb genetikai potenciált kihasználva a piac igényeinek megfelelő minőséget állítunk elő – mutatott rá köszöntőjében a Nagisz Csoport filozófiájára Kovács Herman vezérigazgató.

Kovács Herman

Forrás: Molnár Péter

Mint mondta, a sőreháti pulykatelep megvalósítása csak az első lépése volt annak a 20 milliárdos befektetési csomagnak, amelyet jövőbeli célként tűzött ki maga elé a vállalat. A cégcsoporton belül 2010-ben indult a termelési ágazatokat érintő fejlesztési koncepció, ez magában foglalja a sertéstelepek építését, pulykatelepek korszerűsítését, energiatakarékossági beruházásokat, szarvasmarha-épületek megvalósítását, takarmányokat illetően pedig élelmiszeripari fejlesztéseket. A következő egy évben még egy 1500 kocás sertésszaporító telepet, egy 6000 férőhelyes hizlalótelepet, egy 750 kocás komplett sertéstelepet hoznának létre, továbbá megépítik Nádudvaron Európa legnagyobb fejőrobotos tejelő szarvasmarhatelepét. – Mindezt tesszük saját meggyőződésünkből, mert hisszük, hogy a jövő kihívásaira a jövő befektetései lesznek a megoldások – tette hozzá.

A pulykaágazat néhány aktualitásáról, valamint az átadott pulykatelepről beszélt a megnyitóünnepségen megjelenteknek Pecze László termelési igazgató. Mint mondta, globálisan hatmillió tonna pulykahúst állít elő a világ, ez az arány szakértői várakozások szerint 2025-re 6,7 millióra nőhet. Hozzátette, hogy Magyarország a 13. helyen áll a sorban. Ismertette: hazánkban hétmillió pulykát vágnak le, ez százezer tonna feldolgozott pulykahúst jelent. A hazai átlagfogyasztás négy kilogramm/fő, amiből jól látszik, hogy a termelés jelentős része exportra kerül.

Pecze László

Forrás: Molnár Péter

A jövőben is támogatnak

Az eseményre Nagy István is eljött. Az agrárminiszter köszöntőjében rámutatott: ez a beruházás is jelképe a magyar mezőgazdaság megújulásának. Kiemelte, hogy az elmúlt időszak nehézségei, a járványhelyzet és a szomszédságunkban zajló háború is ráirányítják a figyelmet arra: fontos az élelmiszer-biztonság, jelentős szerepe van az agrárgazdaságnak. Emlékeztetett, hogy 22 millió tonna gabona szorult Ukrajna területére, ez a világ gabonaexportjának csaknem 40 százaléka.

Mint mondta, kormányzati szinten dolgoznak azon, hogy a legkisebb vállalatok számára megfelelő védőháló legyen adott a túléléshez, és hogy a vezető, prosperáló, versenyképes cégeket támogatási lehetőségek segítsék ahhoz, hogy húzhassák magukkal az egész magyar agráriumot.

Figyelmeztetett: egyedül senki nem lesz képes a túlélésre.

Nagy István

Forrás: Molnár Péter

– Csak nagyon komoly együttműködések árán lehet szembenézni ezzel a kihívással. Lépésről lépésre kell erősítenünk, és építenünk ezeket az együttműködéseket – hangsúlyozta az agrárminiszter, hozzátéve, sok dolgot kell újragondolni, hiszen a kihívásokra új válaszokkal lehet felelni. Beszélt arról is, hogyan látják az elmúlt időszakban próbára tett állattenyésztő ágazat helyzetét. Elmondta, hogy az állategészségügyi helyzet miatt Bognár Lajos helyettes államtitkárt, hatósági főállatorvost arra kérte: csak a járványveszélyes helyzetek megelőzésére koncentráljon, mert azok komoly százmilliárdokkal sújtanak le a magyar agrárgazdaságra.

Régiók lehetetlenülnek el a madárinfluenza miatt, itt lóg Damoklész kardjaként a fejünk fölött az afrikai sertéspestisnek a réme. Ezért kértem fel Bognár Lajost, hogy hatósági főállatorvosként irányítsa azt a megelőző munkát, amellyel az egész ágazat higiéniai és állategészségügyi biztonsága sokkal erősebb lehet

– jegyezte meg.