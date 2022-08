Eltörlik a diplomához szükséges nyelvvizsga kötelezettséget: a felsőoktatási intézményekre bízzák, hogy milyen milyen nyelvi vizsgakövetelményt támasztanak – jelentette be nemrég Csák János kulturális és innovációs miniszter. Ennek kapcsán debreceni nyelviskolák véleményét kérdeztük.

A debreceni Don’t Panic nyelviskola tanárai szerint a tervezett intézkedés ellenére a munkáltatók továbbra is, sőt egyre inkább elvárják a nyelvtudást. Ha az nem is mindig van fedésben a nyelvvizsgával, egy posztra jelentkezéskor, az önéletrajzok közt gyakran a nyelvvizsga alapján tud szűrni az állást meghirdető cég.

Amennyiben sok egyetemen valóban nem kérik majd a nyelvvizsgát a diplomához, a nyelviskolákban és vizsgaközpontokban nyilván kevesebb jelentkező lesz majd. Egy darabig, mert amikor ezek a diákok néhány év múlva lediplomáznak, és el akarnak helyezkedni, azzal fognak szembesülni, hogy mégis kell a nyelvvizsga, akkor várhatóan nagy kereslet lesz majd a nyelvtanfolyamokra.

A pandémia alatt bevezetett „nyelvvizsga-amnesztia” következtében mintegy 30 százalékos visszaesést tapasztaltak a hallgatók számában. – Volt olyan, aki a befizetett pénzét sem bánta, nem jött többet a tanfolyamra, mivel már nem volt szüksége a nyelvvizsgára – idézték fel az általunk megkérdezett tanárok.

Sok a multicég

– Debrecenben különösen fontos lenne idegen nyelvet beszélni, hiszen nagyon sok multicég érkezett; az ezeknél dolgozó hallgatóink közül többen azt mondják, hogy minden kollégájuk más nemzetiségű. A fiatalok pedig éppen a gimnáziumi évek alatt érnének rá legjobban megszerezni a nyelvtudást; órán tanulják, és motiváció is lenne, hogy kell a felvételihez – mutattak rá.

A közoktatásban szerzett tapasztalataik alapján vegyes a kép. Szerintük nagyon sokat jelent, hogy milyen a tanár, milyen a diák hozzáállása, de a közösség is: vannak iskolák, ahol egymást húzzák a gyerekek, versenyeznek, kinek van már meg a nyelvvizsgája. A szakképzésben, a technikumi osztályokban pedig emelt óraszámban tanulják a nyelvet, s ez nagyon jó irány – jegyezték meg.

– Aki a lediplomázáshoz nem szerzi meg a nyelvvizsgát, valószínűleg jönni fog néhány év múlva, mert a szakmájához úgyis szüksége lesz rá – összegeztek az iskola nyelvtanárai.

– Vannak olyan területek, ahol a szakirodalom nagyon korlátozottan érhető el magyarul. Tipikusan ilyen például az informatika, amely annyira gyorsan változik, hogy mire lefordítanak valamit, érvényét veszti, vagy ha nem kapcsolódik rá az informatikus valamire azonnal, akkor lemarad, ezért muszáj angolul kommunikálnia. Az angol nyelv minden szempontból elsődleges, még a német cégeknél is jellemzően az angol nyelvtudást kérik – hangsúlyozták.

A neten nézelődnek

– Habár az elmúlt 10–20 évben némileg javult a magyarok nyelvtudása, még mindig siralmas. A pandémia alatti „nyelvvizsga-amnesztia” is rámutatott, hogy milyen sok diploma ragadt be a nyelvvizsga hiánya miatt – vázolta a helyzetet Sinka Andor, a Debreceni Nyelviskola vezetője.

Úgy véli, ha például egy kistelepülés tanítónője nem beszél idegen nyelvet, az nem nagy baj, de nem árt, ha ő is tud kommunikálni, már csak azért is, mert a gyerekek rengeteg mindent néznek az interneten és ragad is rájuk sok az idegen nyelvekből, belekeveredik a beszédükbe; ha a tanár nem érti a diákjait, az „ciki” lehet. – Nem baj, ha a gyerekek a neten nézelődnek, mert ez is a nyelvtanulás egy formája, és jó, ha a tanár kolléga ezt követni tudja – jegyezte meg Sinka Andor.

– Ma már sok munkában, legyen az taxiszolgáltatás, vendéglátás, multicég gyára stb. szükséges a nyelvtudás. Vannak cégek, ahol egy-egy jobb pozícióba bekerülni többkörös felvételivel lehet, és valószínűleg be sem hívják azt, akinél nincs becsatolva nyelvvizsga-bizonyítvány. Sok felnőtt jön hozzánk, mert nyelvtudás vagy nyelvvizsga nélkül nem tud jól elhelyezkedni. Ma már sokszor az angol sem elég, hanem második idegen nyelvet is kérnek a munkáltatók – tette hozzá az iskolavezető.

Egyre fiatalabban

A szakember szerint hosszú távon az lenne szerencsés, ha kérnék a középfokú nyelvvizsgát a diplomához, de akár már a felvételihez is. A 16–17 évesek már érettek arra, hogy levizsgázzanak. – Nálunk nagyon lecsökkent a nyelvvizsgázók átlagéletkora, egyre többen jönnek 14 évesen középfokúzni. Van olyan iskola Debrecenben, ahol már követelmény nyolcadikban a szóbeli B2-es, azaz középfokú nyelvvizsga. A szülők hatása fontos: mit adnak útravalóul a gyereküknek? Nem tudni, hogy 10–15 év múlva milyen szakmával lehet megélni, de ha a szülő támogatja a gyereket abban, hogy nyelveket, matematikát, informatikát tanuljon, az jó alap lehet majd a későbbiekhez – hangsúlyozta Sinka Andor.

Nem tudni, hogy 10-15 év múlva milyen szakmával lehet megélni, de ha a szülő támogatja a gyereket abban, hogy nyelveket, matematikát, informatikát tanuljon, az jó alap lehet majd a későbbiekhez – hangsúlyozta Sinka Andor

Forrás: Illusztráció, MW-archív

Tapasztalatai szerint óriási különbség van az iskolák között. Nyilván nem segíti a nyelvtanulást, ha például egy nehezebb helyzetben lévő kistelepülésen az angoltanár négy évfolyam alatt ötször változott, szemben mondjuk egy nagyobb városi iskolával, ahol végig ugyanaz tanított. – De egyre több olyan településsel tartjuk a kapcsolatot, ahol junior nyelvvizsgát szeretnének tenni, akár 30–40 gyerek. Sok múlik a tanáron, de az otthoni környezeten is – tette hozzá.

– A felnövekvő új generáció fog tanulni idegen nyelveket, leginkább angolt, mert egyszerűen nem tudja majd megkerülni a nyelv használatát – összegzett a nyelviskolavezető.

SzT