A berettyóújfalui fürdőkomplexum fejlesztése tavaly januárban kezdődött el: a 2170 négyzetméteres fürdőt 2870 négyzetméteresre bővítik ki. A medencecsarnok épületét felújítják és fedett gyógyvizes medencével, tanmedencével látják el. Bővítik és korszerűsítik a fejépületet is, ott a földszinten öltözőblokkokat alakítanak ki, a medencecsarnokhoz kapcsolódóan bővítik a wellnessrészleget finn- és infraszauna, gőz- és sókabinegységekkel, merülőmedencékkel, zuhanyzókkal. Ugyancsak a földszinten található 25 méter hosszú medence nyugati oldalában egy 75 köbméteres termálvizes medencét alakítanak ki, amit akár 40-50 pihenni vágyó is használhat egy időben, továbbá tanmedencét is építenek. Az épület teljes emeleti része a gyógyulni vágyókat szolgálja majd: egyebek mellett fizikoterápiás és hidroterápiás, valamint tangentor kezeléseket, lézer-, mágnes-, továbbá balneoterápiát, gyógytornát és gyógymasszázst, szánsavas fürdőkezelést, iszappakolást vehetnek igénybe a vendégek. Ezen felül hatágyas nappali szanatóriumot, illetve egy 65 négyzetméteres tornatermet is kialakítanak az első szinten.

Forrás: Molnár Péter

Jövőre már csobbanhatunk

Csütörtöki látogatásunk alkalmával ugyan még nem kellett fürdőruhára váltanunk azért, hogy a medencék mélyét megérinthessük, de mint megtudtuk, már nem kell sokat várni az első csobbanásig. Mint azt láthattuk, még javában zajlanak a munkálatok, víz még egy medencében sem csobog, de már rengeteget változtak a belső terek a fejlesztés márciusi bokrétaavató ünnepsége óta. Mostanra egyebek mellett több medence és belső tér burkolása megtörtént: van, ahol kék, van, ahol bézs csempe színesíti a medencék falát. A munka jó ütemben halad, bár a szomszédságunkban zajló háború – mint sok másra – erre a fejlesztésre is rányomta a bélyegét. Jelentős mértékű drágulással és anyagbeszerzési nehézséggel néz szembe a kivitelező, ennek ellenére minden remény szerint 2023 januárjában átadhatják a beruházást.