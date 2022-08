A nyári felkészülési időszak mindig izgalmas és kihívásokkal teli periódus a Sportdiagnosztikai, Életmód és Terápiás Központ (SET) életében, nem volt ez másképp idén sem. Ezúttal 10 csapat 250 élsportolójának felméréseit végezték el a Debreceni Egyetem szakemberei júliusban és augusztusban.

Bár a bajnokságok egy része még nem indult el, a következő idényre való felkészülés már június végén megkezdődött a kluboknál.

A csapatok ebben az időszakban kisebb-nagyobb átalakuláson mennek át, új játékosok, esetenként új szakvezetők érkeznek, és a sportolók visszatérnek nyári pihenésükről. Mondhatni, egymásnak adják a kilincset a Nagyerdei Stadionban található SET-ben – írja a hirek.unideb.hu. A központ országosan egyedülálló módon a sportolói állapotfelmérések teljes spektrumát kínálja, ezért nagyon népszerű az élklubok körében. A sportolók felmérésének talán legfontosabb eleme egészségük védelme, ezért a SET-ben nagy hangsúlyt fektetnek a szív-és keringési rendszer állapotának eszközös felmérése, valamint az izom-ízületi rendszer vizsgálatára is. A versenyzők nyári felmérése továbbá információt nyújt a versenyzők és az edzők számára a szezon előtti állapotukról és támpontot ad a szükséges fejlesztésekhez. A SET további fontos feladata az újonnan érkező versenyzők állapotának ellenőrzése is.

Az utóbbi egy-két évben egyre több csapat keresi fel a DE sportdiagnosztikai központját az idény eleji felmérések elvégzésére.

Számszerű növekedésről is beszélhetünk, erre jó példa a Kisvárdai Kézilabda Club, amely új csapatként „jelent meg” a SET-ben. Mellettük a Debreceni Egyetem Atlétikai Club (DEAC) jégkorong, kosárlabda és férfi futsal szakosztályai, továbbá a DVSC férfi labdarúgói és női kézilabdázói, valamint a Mezőkövesd focistái is a SET-ben kezdték az új felkészülési szezont. – Büszkék vagyunk arra, hogy egyre szorosabb a kapcsolatunk a kelet-magyarországi egyesületekkel is, úgy mint a visszatérő Mezőkövesd vagy az újonnan érkező kisvárdai női kézilabdázók. Kiemelendő, hogy valamennyi említett csapat az élvonalban szerepel, így esetükben a felmérések eredményeit képzett szakmai stábokkal egyeztettük, amit a sportvezetők felhasználtak a csapatok és az egyes játékosok egyéni fejlesztéséhez is – mondta Szántó Sándor sportorvos, a DE tanszékvezető egyetemi tanára, a SET orvosigazgatója.

A professzor hozzátette, egyre szorosabb az együttműködés a városban működő kiemelt akadémiákkal. Idén a DVSC Kézilabda Akadémia sportolói is részt vettek komplex állapotfelmérésen és a DEAC Kosárlabda Akadémia fiatal tehetségeinek felkészülését is segíti a SET. Esetükben a tesztek eredményeinek szakszerű felhasználása megalapozhatja a sikeres felnőtt karriert is.

A SET-ben a mennyiségi növekedésnél fontosabbnak tartják a minőségi fejlődést. Ez nemcsak új módszerek bevezetését jelenti, hanem a szakmai stábokkal történő egyeztetett együttműködést is. Utóbbi magában foglalja a vizsgálatok menetének, módszereinek közös kialakítását, az eredmények értékelését, visszajelzést és összehasonlítást a pályatesztekkel. Ez biztosíthatja, hogy a tesztek nem a „fiók” számára készülnek, hanem ténylegesen felhasználják azokat a felkészítésben. Mindenképpen pozitív változás az elmúlt évekhez képest, hogy a szakmai stábok tagjai egyre aktívabb részesei a folyamatnak. Részt vesznek a teszteken, és az eredmények kiértékelése során is igénylik a személyes találkozót.

Idén több olyan jó szellemiségű csapat is megfordult a SET-ben, ahol a játékosok biztatták egymást, és értékelték társaik kiemelkedő eredményeit is, idézte vissza Szántó Sándor.

– Ebben a tekintetben talán leginkább a DEAC jégkorongcsapata kiemelhető. Összességében a sportolók számára egészségük a sikeres sportolói pályafutásuk alapja is, vagyis ilyen szempontból is érdekelte őket a felmérés. A szív-érrendszer vizsgálatakor, annak bonyolultsága miatt inkább csak az „ugye minden rendben van” kérdés hangzott el, míg mozgásszervi állapotfelméréskor a sportolók részletesebben érdeklődtek az esetleges eltérésekről és az egyéni kezelési, fejlesztési lehetőségekről – véli a sportorvos.

Az állapotfelmérés összetétele csapatonként eltérő volt, de szinte minden együttes kért részletes laboratóriumi vizsgálatot. Szerepelt továbbá a diagnosztikában a testösszetétel –testzsírszázalék és izomtömeg- mérés, a spiroergometriás vizsgálat, és a sérülésmegelőzést szolgáló sportágspecifikus mozgásszervi teszt is. A COVID-időszak egyfajta hozományaként egyre inkább előtérbe kerül a szív állapotának felmérése, a hirtelen szívhalál veszélyének csökkentése is. Ezért szinte minden klub kérte a szokásos EKG mellett a szívultrahang vizsgálatot is. Utóbbiban a Debreceni Egyetem Kardiológiai és Szívsebészeti Klinikája is szorosan együttműködött a SET-tel. A szakemberek a vizsgálat során találkoztak egy aggasztó esettel is.

– Az ultrahang vizsgálat során egy új igazolású sportolónál felmerült egy olyan szívizom rendellenesség lehetősége, amely esetenként életet veszélyeztető is lehet, de a Debreceni Egyetem Orvosi Képalkotó Klinika és a Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika szakemberei MRI vizsgálattal igazolni tudták, hogy szerencsére csak a rendszeres fizikai terhelés okozta szívizom eltéréssel állunk szemben – részletezte az esetet Szántó Sándor, aki hozzátette, a feladatok sora ezzel még nem ért véget, hiszen a legtöbb sportág esetében még nem zárult le az átigazolási időszak, a SET az újonnan érkező játékosok felmérésére is készen áll. A szakember szerint utóbbiak esetében a bizalom megteremtése szempontjából kulcsfontosságú, hogy milyen az első benyomásuk az adott város egészségügyi ellátórendszeréről. A cél esetükben olyan szakmai szolgáltatást és légkört teremteni, amely nyilvánvalóvá teszi számukra, hogy debreceni pályafutásuk során óvják egészségüket és biztosítják fejlődésük hátterét.

A Debreceni Egyetem Sportdiagnosztikai, Életmód és Terápiás Központ komplex, hazánkban egyedülálló szolgáltatást biztosít nemcsak élsportolók, hanem az amatőr sportolók és a lakosság számára is. A leggyakoribb kardiológiai rutinvizsgálattól a bonyolultabb mozgásszervi felmérésekig sok-sok diagnosztikai lehetőséget kínál a centrum Debrecen lakosainak is.