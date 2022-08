Az új kenyér nyolc éve minden alkalommal a helyi gazdák által felajánlott búzából készül Nagymacson. Így történt ezúttal is, és mint korábban minden évben, most is megszentelték azt. Katona Erzsébet önkormányzati képviselő örömmel köszöntötte a jelenlevőket, akik a nagy meleg ellenére is kilátogattak a rendezvényre.

Kérdésünkre elmondta, hogy fontosnak tartják a helyi, illetve a magyar hagyományok megőrzését.

Forrás: Kiss Annamarie

Kiemelte, hogy a közösségépítés is fontos cél az esemény kapcsán, így külön öröm, hogy most, amikor aszálykárokkal küzdenek a gazdák, akkor is kisülhetett a helyi búzából az új kenyér. A megszentelt kenyérből aztán mindenki kóstolhatott, ezzel jelképesen az áldásból is jutott a helyi lakosságnak.

A fiatalokat is megszólítják

Kifejtette, hogy a családosokat és az idősebb generáció képviselőit könnyebb megszólítani a rendezvényekkel, de szintén céljuk a fiatalok elérése. Éppen ezért tartottak a Kenyérünnep alkalmából Foci Kupát is. – Megkérdeztük a fiatalokat, hogy mi az, amit leginkább szeretnének, és a foci mellett döntöttek – árulta el az önkormányzati képviselő. A megmérettetésre összesen négy csapat nevezett, mindannyian oklevelet kaptak. A dobogósok éremmel a nyakukban térhettek haza, a győztes csapat pedig átvehette az idei kupát az eseményen.