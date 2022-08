A fiataloknak kedvez a pénteken startoló kabai programkavalkád: a Meteor Music Festival fellépői augusztus 12-én délután hat órától egészen hajnalig gondoskodnak majd a jó hangulatról. A térség legújabb elektronikus zenei fesztiválján elismert hazai lemezlovasok és rapperek állnak a színpadra. A buli alig ér majd véget, másnap megkezdődik a település legnagyobb éves rendezvénye: a Kabai Káposztás Nap, amely 16. alkalommal várja immár a látogatókat. – Minden évben ez az a hétvége, amikor az egész település megmozdul, a helyeik már büszkék erre a rendezvényre. Mostanra több ezres látogatószámmal büszkélkedhetünk, korábban ez nem volt jellemző. Az is határt szabott, hogy a korábbi években a település főterén tartottuk az eseményt, és itt zsúfolt volt a tér. Tavaly először tartottuk a sportpályán, aminek lényegesebben nagyobb a befogadóképessége – mondta el a Haon érdeklődésére Szegi Emma polgármester.

Csupa móka és kacagás

Ebben az évben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat „A hajdú hagyományok nyomában” című projekttel támogatja az eseményt. Nem csak a szórakozás utáni vágyat csillapítja majd az esemény, a korgó gyomrok sem maradnak üresen. A káposztás ételek főzőversenye nélkül nem is lenne igazi a kabai fesztivál. A gasztronómiai program népszerűsége töretlen: már most több mint húsz csapat adta le a jelentkezését a versenyre.

Ezen kívül a gyerekeket sok más mellett kézműves foglalkozások, népi játékok, óriás csúszda és mászófal, népi elemekkel díszített fotópont várja; de lesznek többek között hagyományőrző és kutyás bemutatók is, és a fellépők is sorra váltják majd egymást a színpadon. A helyi civil egyesületek bemutatkozóján túl könnyűzenei produkciók szórakoztatják a közönséget. Szegi Emma úgy fogalmazott: arra törekszenek, hogy a család minden tagja találjon kedvére való lehetőséget a kikapcsolódáshoz.

Szem nem marad szárazon

Az idei programsorozatból sem maradt ki a Kabai Meteorit Chilievő Verseny, viszont a helyi chilitermelő, Diczkó László kezdeményezéséből indul, és immár negyedik alkalommal szervezett megmérettetésen túl Chilievő Európa-bajnokság is lesz. A lehetőség a külföldi versenyzőket is Kabára vonzotta. – Több országból érkeznek majd versenyzők, angol, olasz, cseh és lengyel jelentkezők is vannak már. Híres chilievők látogatnak el hozzánk, s vendégül látjuk őket a hétvégén – osztotta meg a polgármester. Hozzátette, hogy a testvértelepüléseikről érkező delegációkat is fogadják majd. Az Élesdről és a lengyel Dzierzkowice településről érkezőknek külön programokkal is készül a város vezetősége. A szálláslehetőséggel pedig idén először semmi gondja nincs a vendéglátó településnek, a márciusban átadott 88 férőhelyes munkásszálló ugyanis megoldást nyújt erre a feladatra.

A 16.Káposztás Nap után pedig a Kabai Nyári Színház egy új produkcióval várja majd a közönséget. A szabadtéri színpadon augusztus 17-én és 19-én este fél kilenctől a Rómeó és Júlia lesz látható.

BBI