Nagy volt az öröm: a gyerekek ahogy átvették a zsúfolásig megtömött táskáikat, máris érdeklődve kutatták fel annak tartalmát.

A hajdú-bihari megyeszékhelyen vette kezdetét az országos adományosztás, a továbbiakban – még a tanévkezdés előtt – egyebek mellett Szegeden, Budapesten, Ózdon, Hódmezőváráshelyen lesznek osztások.

– Céges és magánfelajánlásokból, illetve a Szeretetszolgálat munkatársainak gyűjtéséből jöttek össze az adományok – mondta el Molnár Norbert, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány (MRSZA) lelkipásztora a hétfői osztás helyszínén. Vannak olyan vállalatok, amelyek már évek óta folyamatosan segítik az akció sikerességét.

A jó szándék megmaradt

A tárgyi felajánlások mellett pénzadomány is akadt, amit ugyancsak tanszerek beszerzésére fordít a segítő szervezet. Megtudtuk: most is az iskolatáskára van a legnagyobb szükség, hiszen sok esetben ez jelenti a legnagyobb költséget a családok számára.

Ahol több iskolás korú van, ott több tízezer forintot kell félretenni ahhoz, hogy új táskát vehessen a hátára a gyerek szeptember elején. A tapasztalat szerint viszont éppen táskából érkezik a legkevesebb felajánlás, kisebb tárgyi adományokból rendszeresen szép számmal gyűlik össze.

– Idén országosan jellemző volt, hogy az adományozók száma nem csökkent, viszont az adományok mértéke igen. Ez leginkább az áruházi gyűjtésekben mutatkozott meg – tudtuk meg Dobis-Lucski Zsófiától, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjétől. Tehát még a nehéz helyzetben sem tűnt el a jó szándék, a járványhelyzet és a háború okozta nehézségek ellenére is sokan támogatták a rászoruló családokat. Ők pedig nagy örömmel vették a segítséget, a debreceni helyszínen minden, általunk megkérdezett szülő azt mondta, hogy csak nehezen vagy talán nem is tudta volna megvásárolni ezt a sok új felszerelést.

Az átadott tanszerek értéke átlagosan mintegy 23 ezer forint. Az iskolatáskák jellemzően 13–15 ezer forintba kerülnek, ehhez 9–10 ezer forintnyi tanszert csomagolnak a szervezet munkatársai.

Figyelembe véve természetesen azt is, hogy a különböző korosztályoknak milyen speciális felszerelésre van szükségük ahhoz, hogy sikerrel vegyék az akadályokat az iskolapadokban.

