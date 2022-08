Berettyóújfalu idén is méltó módon ünnepel augusztus 20-án. Muraközi István pénteken Facebook-oldalán jelezte, a részletes program közzététele óta sokan fejezték ki nemtetszésüket a tűzijáték megtartása miatt. A polgármester szerint voltak, akik a négylábú kedvenceik nyugodalmát féltik, mások felesleges pénzszórásnak ítélték meg. – Mindenkinek igaza van. A tűzijáték megtartása minden évben viták kereszttüzében áll. Mindig voltak, akik ellenezték, sokan viszont nagyon várták. Magam sem vagyok híve annak, hogy családi események, baráti összejövetelek nélkülözhetetlen elemévé vált az elmúlt évek során. Ezt azonban nem lehet összehasonlítani államalapításunk ünnepén megrendezett eseménnyel, ami minden évben igen színvonalasnak bizonyul – fogalmazott, hozzátéve, azoknak is igazuk van, akik a tűzijáték megrendezésének anyagi oldalát emelték ki. A városvezető kiemelte, minden okunk megvan arra, hogy takarékoskodjunk, ugyanis előre nem látható kiadások is lehetnek.

Az idei programok azonban nem a város büdzséjét terhelik.

Az önkormányzat még 2017-ben nyújtott be pályázatot 2020. augusztus 1. és 2022. december 31. közötti teljesítéssel, ennek a projektnek a része az idei augusztus 20-i rendezvény megvalósítása is. – A pályázat beadásakor részletes programtervet kellett benyújtani, melynek része volt az est zárásaként a tűzijáték. A pályázat beadása – hangsúlyozom még egyszer – 2017-ben történt meg. Amennyiben bármilyen oknál fogva nem valósul meg, akkor szabálytalansági eljárást von maga után, és akár büntetést is kiróhatnak ránk. Mivel a rendezvény pályázati forrásból valósul meg, a támogatás intenzitása pedig 100 százalékos, így a programok megvalósítása idén saját költségvetési forrást nem igényel. A tűzijáték lemondásával tehát pénzt nem spórolnánk meg – ismertette Muraközi István.