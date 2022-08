Nem várt sikert hozott az ország első Állatvédelmi Támogató- és Információs Központja, mely egy hónapja nyílt meg Debrecenben. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az információs központ főbb feladatai közé tartozik: állatmentő szervezetek támogatása, civilek állatmentési munkájában való segítségnyújtás, valamint ezek összehangolása. A napokban felvettük a kapcsolatot Szilágyi Attila Balázs állatvédővel, a program megálmodójával, aki a Napló kérésére összegezte az elmúlt hetek tapasztalatait.

– Őszinte leszek, már az első napon elvesztünk abban az értelemben, hogy a megkeresések számát rögzítsük. Először is, nem az a lényeg, hány ember keres meg bennünket, hanem az, hogy minél több partnernek tudjunk támogatást nyújtani. Másodszor pedig, olyannyira megrohamoztak minket, hogy azt a példátlan támogatói megmozdulást, amelyet érzékeltünk, egyszerűen nem voltunk képesek számadatokba foglalni – tudatta velünk az örömhírt.

Ivartalanítási program

Szilágyi Attila Balázs kiemelte, a megkeresésekből arra következtetnek, hogy társadalmunkat az állatvédelemben egy történelmileg is mélyponton lévő probléma terheli jelenleg: a menhelyek több száz százalékos túltelítettséggel dolgoznak.

– A kidobott állatok száma rendkívüli módon nőtt, így a legtöbben ezzel összefüggésben kérnek segítséget. Az állataikat rosszul tartó bejelentési számok a második vezető számadat. De, hogy pozitívat is említsek, rengetegen kívánnak belépni az ivartalanítási programunkba: csaknem öt megyehatárt léptünk át a kezdeményezéssel – jegyezte meg.

Mint elmondta, elképesztően jó érzés számukra, hogy nem csak sikerélményben van részünk, de látják, hogy a központ összefogásra is buzdítja az embereket, s ez fantasztikus dolog a mai világban.

Az Állatvédelmi Támogató- és Információs Központ a debreceni Hal közben található

– Több cég is megkeresett minket az elmúlt időszakban: többek közt tárgyaltunk a meglévő állatvédelmi informatikai vonal fejlesztéséről, valamint olyan programokról, amelyek az oktatásban vállalnának szerepet. Gyűléseztünk két országgal is támogatói programokról, ivartalanításról, menhelyek országos takarmányozási támogatásáról multikkal, határon túli nagy alapítványokkal – ismertette.

Elmulasztott Chip Regisztráció (ECR)

Szilágyi Attila Balázs lapunkkal osztotta meg elsőként azt a fantasztikus hírt, hogy a napokban kifejlesztették az Elmulasztott Chip Regisztráció (ECR) programot. Mint kiemelte, a központ megálmodása csak egy kis szelete volt a törekvéseiknek. Igyekeznek legalább kéthavonta olyan új ötletekkel előrukkolni, amelyek lépésben, ám mégis képesek valódi megoldásokkal csökkenteni a nyomást a rendszeren (állatvédelem).

– A fejlesztéseink egyike az ECR, aminek nem fog mindenki örülni, de sok állatot fogunk vele megmenteni – szögezte le.

Hangsúlyozta továbbá: törvény szabályozza, hogy minden 4. hónapot betöltött négylábúnak mikrochippel és veszettségoltással kell rendelkeznie. Pontosan ezért van szükség az új programra, hogy az emberek minden esetben helyesen járjanak el.

– Tizenöt év tapasztalat, 30 menhely, és sok-sok tulajdonosi bejelentés után úgy döntöttünk, hogy nem várunk tovább: lépünk a probléma – ismereteink alapján országosan nehézséget okozó – ügyében. Az ECR megálmodója kiemelte azt is, hogy a menhelyre bekerülő állatok csaknem 30 százaléka a nem regisztrált mikrochipek okán nem tud hazajutni.

– Menhelyi adatok és a napi rutin igazolja, hogy sok esetben maradnak el mikrochip-regisztrációk, melyeket kötelező elvégezniük az állatorvosoknak, akik chipet ültetnek be. Nincs nap, hogy ilyen esettel, csak a szűk munkaközegünkben ne találkoznánk – fogalmazott.

A program segítségével a gazdik be tudják jelenteni, ha kedvencük chipje nem került regisztrációra. Mindösszesen néhány adatot kell megadni a Taracsoport internetes portálon található ECR fül alatt. – Voltak ezen a vonalon kezdeményezések, de valami miatt a felkutatások elmaradtak. Vélhetően a pénz is visszatartó erő volt, mert fizetni kell ilyen ügyekben egy bizonyos illetéket, de igyekeztünk erre is megoldást találni. Mivel közös érdekünk, így bízunk abban, hogy az eddigi jó kapcsolat, közös együttműködés a hatóságokkal, bevonva az értékesítőket, olyan hosszú távú és hatékony rendszerként jelenik meg, amely miatt ez a vonal a menhelyi, és az otthontalan kutyák negatív számadatait csökkenteni képesek.

