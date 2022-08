Van kiút a szegénységből, és fejlődni, tudást szerezni is lehet, bárhonnan jön is az ember – példa erre Csonkáné Lakatos Klára életútja. Egy hosszúpályi vályogvető cigány család elsőszülött gyermekéből lett ő a roma gyerekek segítője, aki immár 35 éve dolgozik azért, hogy a viselt rasszjegy ne képezzen akadályt. Jelenleg a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda intézményvezetője (ennek működéséről és céljáról már korábban írtunk).

A példamutatás az egyik legfontosabb – vonjuk le a következtetést a sok-sok felelevenített sztoriból, amelyet megosztott velünk Klára a találkozásunk idején. Egy óra bár sok mindenhez kevés, de éppen elég volt ahhoz, hogy megértsük: az esély indító, a hit megtartó erő lehet.

Isten adott neki erőt

Nem sokáig időzünk, egyhamar kiderült, hogy az indulás nem volt egyszerű, Klára igazán nehéz körülmények között nőtt fel. A ’70-es években járt iskolába, akkoriban – ahogy mondta – nagy roma osztályok működtek. Innen szakadt ő ki, és talált rá egy olyan közösségre, ahol meglátták benne a lehetőséget – talán ez az oka annak, hogy ma is úgy gondolja, az integrálás fontos, véleménye szerint a homogén csoportban nincs lehetősége fejlődnie a gyereknek.

A szoba-konyhás kunyhó, amiben felnőtt, az is összedőlt. Még kamasz volt, amikor kivették a magas létszámú homogén osztályból és nevelőszülőkhöz került, a keresztszülei vették a szárnyuk alá. A gyermek nélküli magyar házaspár megismertette a parasztkultúrával, annak minden értékével. Nekik köszönhető az is, hogy megismerte a vallást. Hívő ember lett, és ez erőt adott neki. Úgy véli, az életútja is a Jóisten segítségével teljesedhetett ki.

Isten olyan erőt adott nekem, hogyha kidobtak az ajtón, akkor bementem az ablakon. Elhittem, hogy értékes ember vagyok, hogy engem erre a világra valamiért leküldtek. És nem baj, hogy olyan mélyről jövök, van feladatom, és ezt véghez is viszem

– osztotta meg a nehézségekből kivezető út történetét. Azt mondta, már hatéves korában úgy érezte, hogy óvónő szeretne lenni: megvolt tehát a feladat, idáig el kellett jutni. A célt, hogy a cigány gyerekekből iskolaérett, jóravaló, s talán értelmiségi embert neveljen, véghez akarta vinni.

Duplán tett az asztalra

Szülei és tanárai látták benne a lehetőséget, hittek is benne. A szülők segíteni akarták lányuk előrelépését, ezért úgy támogatták, ahogy tehették. A maguk módján. A legszebb ruhában járatták, a legszebb iskolatáskát adták a hátára.

– Így nem kellett azt a szégyent megélnem, amit még talán ma is sok roma fiatal megél. Hogy neki nem lesz olyan, mint a többinek – jegyzi meg Klára. De persze ez nem mentette fel minden bántás alól: nem volt egyszerű érettségit tennie, és a főiskolán is sok nehézségbe ütközött a származása miatt. Felsőfokú tanulmányait Hajdúböszörményben folytatta, nappali tagozaton tanulhatott. Emlékei szerint az egész évfolyamon egyedüli romaként vitte végig tanulmányait. Soha nem tagadta meg azt, hogy honnan jött, mint mondta, erre még később, már a pályafutása során is mindig emlékeztette a környezetét.

Forrás: Kiss Annamarie

– A férjhez menetel után is megtartottam a nevem, pedig a Lakatos névhez mindig hozzátársul a származás. Nem tapsoltak nekem se a tanárok, se a diáktársak. Talán azt elmondja minden roma értelmiségi, főleg, aki a ’70-es, ’80-as években kezdte, mert így is érezzük: nekünk duplán kell letennünk böcsületből és tisztességből az asztalra – mutat rá egy égető problémára. Hozzáteszi, hogy a tapasztalatai szerint ma is nagy az általánosítás, emellé társul a romákban élő nagyfokú kisebbségi komplexus. – E kettő között mozogni nem könnyű egy értelmiségi asszonynak – jegyzi meg.

Magával hozta a jó példát

Végül aztán a kitartás alatt megérett a gyümölcs: a kezébe foghatta a diplomáját, és munkát is kapott szülőfalujában. Az örömben osztozhatott a férjével is, aki szintén jelentős szereplője volt az életének. Öt éve már annak, hogy nem lehet mellette, de a férfi iránt érzett szerelem, a felé irányuló tisztelet most is érzékelhető. A beszélgetésünk alatt is nem egyszer emlékezik vissza rá, és közben minden szavát melegség önti el. Azt mondta, hiszi, hogy még találkoznak. Érdekes a szerelmük abból a szempontból is, hogy Klárának, aki oláh cigány családból való, beás cigány lehetett a férje. A pedagógus, lelkész férfi a régi szokások szerint rá se nézhetett volna Klárára. Elképzelni sem lehetett volna, hogy összekerüljön egy lovári fiatal egy beással.

– Nem engedték a „törvények” – mondta az asszony. Ők ketten végül csodás házasságban éltek, s egy gyermekük is született. Amikor összeházasodtak, együtt költöztek el Budapestre. Klára ott szociális munkásként tevékenykedett, akkor megismerkedett a mentorhálózatokkal, láthatatlan, roma szakkollégiumokkal. Látott egy képet, amit kiútnak vélt. Bár a fővárost maguk mögött hagyva végül Hosszúpályiban telepedtek le, a tudást, amit a nagyváros adott, magával hozhatta a házaspár.

A vidéki élet mellett döntve pedig arra tették fel az életüket, hogy a cigány embereket eljuttassák a hithez és a tudáshoz. – Ezt nem vehetik el tőlünk – szögezte le.

Mivel a hit segítette minden lépését, egy idő után minden vágya volt, hogy a szülei is kereszténnyé váljanak. A vágy révbe ért. Klára büszkén osztotta meg a példát az édesapjáról is, aki végül a hit által az alkohol romboló fogásából is kiszabadult. Nem csoda tehát, hogy Klára megingathatatlanul vallja, a hit mindenen átsegít, mert ahogy fogalmazott: jó tudni, hogy van valaki, aki szereti az embert... még a cigány embert is.

