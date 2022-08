Pénteken pedig, a késő esti hivatalos megnyitó előtt bulikamionnal kezdték meg a járműcsodák a felvonulást a repülőtérről, egyebek mellett a Malom sor, a Nádudvari útfél, a Hősök tere, a Szilfákalja, valamint a Fürdő, Gábor Áron, Szent Erzsébet utcákon át, vissza a repülőtérig. Az éjjel negyed 11-re meghirdetett ünnepélyes megnyitót a program szerint tűzijáték és diszkó követi.

Szombaton rajz- és felnitartó verseny, kipufogóhangnyomás-mérés, továbbá kamionhúzó, lassulási és gurító verseny, sőt driftbemutató is várja a kamionok és az izgalmas, egyszersmind parádés járműshow-k kedvelőit. Mindezek mellett nem kell nélkülözniük a látványos elemeket a vasárnap kilátogatóknak sem, hiszen akkor többek között kamionos gyorsulás is lesz, melynek kategóriái között még az 500 lóerősnél nagyobb teljesítményű kamionok is rajthoz állnak.

HBN