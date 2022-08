Az augusztus 6-i rendezvénynek ebben az évben rendhagyó megnyitója volt: Tiszacsege polgármestere, Szeli Zoltán is átvehette a megyei identitást szimbolizáló Bocskai-szablyát Pajna Zoltántól, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnökétől - olvasható a hbmo.hu-n. A Bocskai István fejedelem korabeli magyar szablya hiteles másolatát azzal a céllal készíttette a szervezet, hogy a településeknek adományozza, kifejezve ezzel a hajdú-bihariak összetartozását, közös örökségünket, múltunkat.

Pajna Zoltán ünnepi beszédében az esemény kapcsán úgy fogalmazott: a rév egy biztonságos kikötő, biztonságra pedig mindenkinek, egy településnek is szüksége van, ehhez pedig kell egy alkalmas révész is, a településvezető, hiszen egy közösség akkor erős, ha érzi a biztonságot. A történelemben is vannak ilyen vezetők, köztük Bocskai István, aki megteremtette függetlenségünket és máig követendő utat jelölt ki számunkra. Emlékét ily módon is megőrizzük.