Mind tanulói létszámában, mind a képzési paletta tekintetében is növekedésről számolt csütörtök reggeli sajtótájékoztatóján a Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) főigazgatója, Szilágyi Sándor, valamint Tirpák Zsolt kancellár. Mindemellett kiemelték: a fenntartó mind a 11 intézményében jelenléti formában kezdődik szeptember elsejével a tanév.

Tirpák Zsolt kancellár

Forrás: Kiss Annamarie

– Új tanév, új lehetőségek, de mindezek mellett a folytonosság is jelen van. A várossal ismét közösen elemeztük ki a helyi gazdálkodó szervezetek igényeit. Naprakészen kell lennünk, hiszen Debrecen gyarapodik, nap mint nap új gazdasági szereplők jelennek meg, továbbá a már meglévő partnereink is bővülnek, fogalmaznak meg új igényeket – fogalmazott Tirpák Zsolt. Mindezekhez szükséges a szakmai bővülés, az infrastrukturális korszerűsítések, valamint a duális képzések és a pályaorientációs programok fejlesztése. Hangsúlyt fektetnek az oktatók továbbképzésére is, hogy a tanárok is naprakészek legyenek a legújabb innovációkból.

A kancellár beszélt arról is, hogy a korábban elindított nagy rendezvényeiket idén is folytatják, illetve a DSZC csatlakozik a városi programokhoz is.

Az egyik legnagyobb rendezvényünket, a Hello szakma! – Út a jövőbe elnevezésű pályaorientációs fesztiválunkat a Nagyerdei Stadionban tartjuk október 6-án és 7-én. Minden korábbit felülmúló jelentkezés tapasztalható idén a kiállító cégek részéről

– emelte ki. Mindezek mellett a vállalkozások jelenlétével, támogatásával tartanak nyíltnapokat, részt vesznek a Tanítsunk Magyarországért projektben. Továbbá az idei évtől élesedik a minőségbiztosítási-program is, amelynek keretében az oktatók és intézmények értékelése történik. – A partneri visszajelzések ebben kulcsfontosságúak lesznek. Megvizsgáljuk, hogy a vizsga után a megszerzett tudás hogyan hasznosul, a gazdasági partnerek mennyire elégedettek – tette hozzá.

Több intézmény korszerűsödik, bővül

Tirpák Zsolt a jelenleg futó beruházásokról és fejlesztésekről is beszélt. Az egyre növekvő tanulói létszám miatt korábban elindult egy új, a mai körülményeknek megfelelő 250 férőhelyes kollégium építése a Mechwart iskola szomszédságában. A kiviteli tervek elkészültek, a napokban a kivitelezésre kiírják a közbeszerzést és a munkálatok várhatóan 2023. első hónapjaiban el is kezdődhetnek. Hasonlóan a következő év elején kezdődhet a Beregszászi Pál Technikum belső korszerűsítése és egy új tanműhely kialakítása is.

Tervezés alatt van a Brassai Sámuel Műszaki Technikum felújítása és bővítése is. Itt többek között egy tornacsarnok is épül, a kivitelezés pedig várhatóan jövő év nyár elején kezdődhet. Az intézmény Gáborjáni Szabó Kálmán telephelyén jelenleg zajló fejlesztést pedig októberben adjuk át

– sorolta a kancellár, aki hozzátette: a Mechwart bővítése is 2022/2023-as tanév végével indulhat.

– Az elmúlt időszakban jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre intézményeinkben, melyekben kivétel nélkül távhő szolgáltatással fűtünk, továbbá az iskoláink felé energetikai korszerűsítést is végrehajtottunk, melyek tartalmazták többek között az épületek hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét és napelem-rendszerek telepítését is. A DSZC infrastruktúrája, szakmai háttere és stratégiai programja készen áll a tanévre – jelentette ki Tirpák Zsolt.

A korábbinál több új tanuló iratkozott be

– Bár az új tanév szeptember elsejével kezdődik, azonban a kapcsolódó munkák már az előzőben elindulnak, amikor is megtesszük azokat a fontos lépéseket, hogy diákjaink, oktatóink létszáma megfelelő legyen, az iskolák készen álljanak.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a bevonzó rendezvényeink sikerességének eredményeként is, szeptemberben, az előző évinél több, mintegy 1800 kilencedik évfolyamos tanuló kezdi meg intézményeinkben a középfokú tanulmányait

– emelte ki Szilágyi Sándor. Hangsúlyozta: a város gazdasági fejlődésével lépést kell tartaniuk, hogy a meglévő és a folyamatosan megjelenő cégeket minőségi, szakképzett munkaerővel lássák el. Ezekre az intézmények készen állnak, szinte minden évben indul új szakképzés.

Szilágyi Sándor főigazgató

Forrás: Kiss Annamarie

– A járműipar folyamatos fejlődésben van, amelyet a BMW-beruházás is felgyorsított. A kezdeti tervekhez képest a gyártási palettájuk átalakul, amelyhez nekünk is alkalmazkodnunk kell. Ezért erősítjük az elektronikai, mechatronikai és a speciálizált gépjármű ágazatokat – emelte ki a főigazgató. Mindezek mellett elindul új képzésként az alternatív gépjárműhajtási technikusi, valamint megújult formában megjelenik újra a pedagógiai asszisztensi képzés is. Mindezekkel párhuzamosan továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra, hiszen a DSCZ tanulói az előző tanévben is nagy számban vettek részt országos versenyek döntőiben és értek el dobogós helyezéseket. Itt az egyetemmel is szorosabbra fűzik az együttműködéseiket. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak a felzárkóztatásra is, hogy a különböző okok miatt hátrányosabb helyzetű tanulóikat is olyan pályára irányítsák, ahol biztonságosan el tudnak majd helyezkedni a munkaerőpiacon. Ezek érdekében kiemelt szerepet kapnak a kompetenciamérések és a nyelvoktatás is.

– Az elmúlt 2-3 évet megnövekedett a gazdasági szereplők érdeklődése is a felnőttképzéseink iránt. A nappali tagozatokra beiratkozókkal megegyezően itt is növekedésről számolhatunk be. Jelenleg pedig 190 duális partnerünk van, melyeknél nem csak tanulóink, oktatóink mélyíthetik el tudásokat, de cégek dolgozóinak is tartunk továbbképzéseket – emelte ki Szilágyi Sándor.

Bekecs Sándor