A debreceni Széchenyi utca egyik leghíresebb épülete a 63. szám alatti villa és annak kertje. A debreceni önkormányzat képviselő-testületének augusztus 18-i tanácskozásán most az egyik főszereplő lehet az 1357 négyzetméter nagyságú, kultúrház-megnevezésű ingatlan, mely a város tulajdona. A patinás létesítmény ugyanis eladó.

Ezt a helyi építési szabályzat külső városi kisvárosi lakóterületi övezetként szabályozza, és szabadon álló beépítési mód mellett, 720 négyzetméter minimális teleknagysággal, 30 százalékos mértékben, 7,5 méter magassággal építhető be. A zöldterület legkisebb mértéke 50 százalék. Tavaly az önkormányzat feladat- és hatáskörében eljáró polgármester nyilvános pályáztatás útján történő értékesítésre jelölte ki az ingatlant, ám a megjelent felhívásra egyetlen pályázatot sem nyújtottak be.

Most az ingatlanforgalmi szakértők aktualizálták az ingatlan forgalmi értékét, és megközelítőleg 118 millió forintban állapították meg azt. Az előterjesztés azt javasolja, hogy az ingatlant ennyi (áfamentes) összegű induló licitár feltüntetésével jelöljék ki árverés útján történő értékesítésre.

Jobb ellátás a lakóparkban

Téma lesz a csütörtöki tanácskozáson a Huszti-lakópark bővítése is. Ennek testületi munkaanyaga kitér arra is, hogy az Acsádi út mentén kialakult Huszti-kert lakópark az elmúlt több mint 10 évben lényegében teljes egészében beépült. A családi házak mellett a Vámospércsi út felé néző telkeken szolgáltatást biztosító rendeltetések is megvalósultak.

Az egyik ingatlan területének telekalakítás útján kialakuló észak-nyugati területrésze érintett a megvalósítani kívánt beruházással - melynek révén a szomszédos alapintézményi besorolású területrészen létrejött szolgáltató rendeltetéshez hasonlóan ezen a területrészen is szolgáltató rendeltetés, valamint a tulajdonos számára szolgáló lakó rendeltetés megvalósítása tervezett, s ennek érdekében alakítják ki az új, beépítésre szánt területet.

Az előterjesztés szerint az ingatlan teljes területe a fejlesztő tulajdonában van, így a tervezett fejlesztésre alkalmas új beépítésre szánt területi kijelölés más területen történő megvalósítása jelentős anyagi terhet jelentene a tulajdonos számára. A fejlesztés a lakópark ellátását szolgálja, melyen belül nincs más erre alkalmas terület, figyelemmel a fentiekben rögzített teljes beépítettségre és a fejlesztéssel érintett ingatlan főúthoz és hasonló rendeltetések elhelyezésére alkalmas területek közeli elhelyezkedésére is.

A tervezett tevékenység beilleszthető a lakópark ezen területrészén már megvalósult alapintézményi funkcióba, ugyanakkor ezzel csökkenthető a bevásárlásból eredő közlekedési kényszer is. A tervezett beruházás végeredményben a lakóterület ellátásának szolgáltatás minőségét is emelné.

Vasútfejlesztés érdekében is

Az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti és vasúti fejlesztésekhez kapcsolódó területrészek ingyenes átruházása a Magyar Állam részére szintén a következő közgyűlés napirendjén szerepel. Ennek munkaanyaga elöljáróban felidézi, hogy az önkormányzat és a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. között együttműködési megállapodás jött létre az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúrájának fejlesztése érdekében a felekre háruló feladatok végrehajtása tárgyában.

Megállapodtak abban is, hogy az Önkormányzat a NIF Zrt. által megvalósítani kívánt beruházásokhoz szükséges, eredetileg is az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokat és ingatlanrészeket a Magyar Állam tulajdonába és a NIF Zrt. vagyonkezelésébe adja kisajátítást helyettesítő adásvétel jogcímén. Az önkormányzat vállalta, hogy ezen ingatlanok tekintetében is teljes körűen elvégzi az összes, kisajátítást előkészítő tevékenységet, és viseli azok költségeit. Ezeket az ingatlanokat az önkormányzat adásvétel útján értékesíti a Magyar Államnak.

Az előterjesztés rámutat: a felülvizsgált szakértői véleményekkel kapcsolatosan a NIF Zrt. és az önkormányzat között jelentős nézetkülönbségek mutatkoztak. A 90 ingatlanból 33 ingatlan esetében egyezik az álláspontjuk, ezen ingatlanok esetében a kisajátítást pótló adásvételi szerződés megköthető. A többi ingatlanról az a megegyezés született, hogy kisajátítási eljárást folytassanak le. A NIF Zrt. a fenti 33 ingatlanra megközelítőleg 37 millió forint + áfa összegű vételi ajánlatot tett, amely valamelyest magasabb, mint az önkormányzat által felkért ingatlanforgalmi szakértők által megállapított érték. Az előterjesztés javasolja a NIF Zrt. vételi ajánlatának elfogadását.Ugyanakkor a határozati javaslat szerint az önkormányzat ingyenesen átruházza a tulajdonát képező ingatlanok tulajdonjogát a Magyar Államnak, mégpedig közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint vasúti pályaszakasz fejlesztése, felújítása érdekében.

