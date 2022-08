Nem lankadt az érdeklődés a felvonulást követően sem a karnevál iránt. A virágkocsik, néhány oldtimer jármű és kerékpár társaságában átköltöztek a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterére. A Nagyerdei körút egy szakaszán előbbiek, míg a retro járgányok a Hall bejárata mellett sorakoztak fel. A rendezvénytéren pedig tánccsoportok, zenekarok egymást váltva szórakoztatták a Nagyérdeműt.

A debreceni Juhász házaspárral épp az egyik virágkocsi mellett találkoztunk. Mint elmondták, öt éve élnek Debrecenben, de már régóta látogatói a virágkarneválnak – Nagyon tetszik az idei rendezvény is. Ötletesek a virágkocsik. Jó volt, hogy a héten több ingyenes koncert is szerveztek, mint például a Punnany Massif – osztotta meg élményeiket Juhász Ferenc.

Épp az egyik oldtimer járgányt fotózta nagy műgonddal a 18 éves Zsolt, aki Gyöngyösről látogatott el a virágkarneválra. Kérdésünkre elmondta, a nagyváradi virágkocsi tetszett neki a legjobban, több fotót is készített róla. – Nagy jó kompozíció lett, főleg a griffmadár kialakítását találták el nagyon a készítők – fogalmazott.

A karcagi Biljana Bolgár Néptáncegyüttes 2003-ban alakult, a Debreceni Virágkarneválon most léptek fel először. Maksa Balázs, a tánccsoport egyik tagja kérdésünkre elmondta: nagyon nagy élmény számukra a mostani lehetőség és ezúton is köszönik a szervezők bizalmát. Az AKSD virágkocsijának sárkányával szelfizett épp az albertirsai Szvoreny Mónika, amikor is az idei karneváli élményeiről kérdeztük. Mint elmondta, évekkel ezelőtt már járt Debrecenben, akkor nagyon jól érezte magát és szeretett volna a férjével is visszajönni, aki még eddig nem vett részt a virágkarneválon. Mindketten jól érzik magukat, nagyon színvonalasnak tartják a programokat és a fellépő tánccsoportok műsorait is.