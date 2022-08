– Nagyon hosszú ideje szeretnék vért adni, de eddig sorra megakadályoztak az események: például, olyan külföldi út, amely után egy jó ideig nem lehetett vért adni, orvosi kezelések. Most végre eljött az alkalom – idézte közleményében a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete Paczári-Ponga Melinda református lelkésznőt, aki kétszeresen is első véradó volt, hiszen életében először adhatott vért, és ő volt a nap legelső jelentkezője is. Mint elmondta, csöppet sem félt, sőt, várta, hogy ezúton is segíthessen másokon.

Paczári-Ponga Melinda

Forrás: Vöröskereszt

– Jó élmény volt a véradás. Érdekesnek találtam, hogy ez egy külön világ, ahol minden jól szervezetten működik. Mindig nagyon érdekeltek az ilyen világok. Jól éreztem magam, amihez az is hozzájárult, hogy mindenki nagyon kedves volt. Jövök októberben is – mondta.

A programot a segítségnyújtás közös szellemében szervezte a református egyház, a Református Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt Debrecen Területi Szervezete. Minden jelentkező ajándékcsomaggal és kávékuponnal távozhatott.