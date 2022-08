Öt év telt el azóta, hogy az első dokumentum megszületett a helyi orvosi rendelő felújításával kapcsolatban – idézte fel a pénteki átadóünnepségen Magyar Sándor polgármester. A településen korábban is volt orvosi rendelő, de annak állapota már nem tette lehetővé a felújítást. Lebontották, és annak helyére épülhetett meg az új, mintegy 80 millió forint vissza nem térítendő pályázati forrásból.

Forrás: Kiss Annamarie

Itt már külön helyiségekben rendelhet a házi- és a gyermekorvos, továbbá a védőnő.

A település első embere emlékeztetett: nem csak új rendelő épült, olyan eszközöket is vásárolt az önkormányzat, amelyek egyes szűrővizsgálatok elvégzésére, és betegségek megelőzésére is szolgálnak. – Ezek a fejlesztések mind-mind az itt élő emberek egészségét és komfortérzetét szolgálják majd. Az itt élők is megérdemlik, hogy méltó körülmények között élhessék a mindennapjaikat. Meggyőződésem, hogy napjainkban nem szabad, hogy hátrányt jelentsen az, hogy valaki kistelepülésen él – fogalmazott Magyar Sándor. Az eszközöket a település a Magyar falu programban nyert forrásból vásárolhatta meg.

Forrás: Kiss Annamarie

A polgármester arra is rámutatott, hogy nagy teljesítményű napelemeket helyeztek el ez épületen, ami lehetővé teszi a gazdaságos üzemelést, továbbá, hogy az épület tervezésekor a tetőtér későbbi beépíthetőségére is gondoltak.

Méltó körülményeket teremtett

– A település igényeinek mentén a jövőben pályázati forrásból szolgálati lakás épülhet, vagy vendégszobák kialakítását kivitelezhetik itt, és nincs kétségem abban, hogy ezt néhány éven belül megvalósítjuk – csatlakozott a fenti gondolathoz Tiba István. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy számtalan településnek okoz problémát, hogy nincsen helyben háziorvosa, de szerencsére Folyáson ez nem jelent gondot, s így külön öröm számára, hogy immár e településen is méltó körülmények között végezhetik a munkájukat az egészségügyi alapellátásban dolgozók.