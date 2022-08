Szeptemberben ismét becsengetnek, megkezdődik a tanév megyénk középiskoláiban is. Vannak, aki helyben, és vannak olyanok is, akik más településen lévő intézményben látogatják tanítási napokon az óráikat. Utóbbiak között pedig vannak olyan diákok is, akiknek a napi szintű bejárás helyett előnyösebb a kollégiumi elhelyezés. De hogy állnak a hajdú-bihari intézmények a férőhelyekkel? Ennek kérdeztünk most utána.

– A Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában hat kollégium működik. Ezekbe szeptembertől összesen 1535 diák költözik be: 90-en általános iskolai kollégiumba, 1445-en pedig középiskolaiba – tájékoztatott Pappné Gyulai Katalin, a Debreceni Tankerületi Központ (DTK) igazgatója.

A középiskolai kollégiumaik maximális felvehető létszámmal kezdik majd meg a 2022/2023 tanévet, az tankerületi kollégiumi férőhelyek száma összesen 1635.

– Az intézmények a felvételi elbírálás szempontjait és feltételeit saját hatáskörben határozzák meg. Ezeket a házirendek tartalmazzák, melyek elérhetőek az intézmények honlapjain – tette hozzá kérdésünkre. Fellebbezés összesen 69 kilencedikes tanuló részéről érkezett, közülük 31 diák nyert felvételt az általuk megjelölt kollégiumba. A felsőbb évesek közül 85-en éltek jogorvoslattal, elbírálásuk még folyamatban van. Azok a tanulók, akik nem nyertek felvételt, ismételten elhelyezés iránti kérelmet nyújthatnak be a városban lévő kollégiumok felé. Arról viszont nem rendelkeznek információval, hogy kollégiumi férőhely hiánya miatt történt-e kiiratkozás.

Folyamatosan fejlesztik

– A tankerületi központunk fenntartásában és működtetésében lévő kollégiumok jelenleg megfelelő műszaki állapotban vannak, a beköltözéseknek nem lesznek akadályai. Az elmúlt 2 évben több mint 90 millió forintot fordítottunk kollégiumi fejlesztésre, amely magában foglalt többek között teljes körű vizesblokk-felújítást, a kollégiumi szobák felújítását, illetve az épületek villamos hálózatának teljes felújítását - mondta a DTK igazgatója. Jelenleg folyamatban van egy 32 millió forint értékű hő- és füstelvezető rendszer kialakítása a Gulyás Pál Kollégiumban. Ezen kívül a nyári időszakban befejezik a kollégiumi épületek egyes belső helyiségeinek festését is. A tankerület – az éves költségvetésének függvényében – minden évben tervez kollégiumi felújítást.

Vannak várólistás diákok

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ összesen öt kollégiumot működtet: Berettyóújfalun, Hajdúszoboszlón, Püspökladányban, Derecskén és Nádudvaron. Szeptembertől összesen 406 kollégistát szállásolnak el, a férőhelyek száma összesen 468.

– A kollégiumi felvételnél figyelembe vesszük a lakóhelytől való távolságot, a közlekedést, a szociális helyzetet és a rászorultságot. Elsősorban olyan diákoknak tudunk férőhelyet biztosítani a kollégiumokban, akikre a bejárás, utazás aránytalanul nagy terhet róna, vagy azt nem tudják megoldani – ismertette Majosi Pálma igazgató. Két kollégiumuk teljes kihasználtsággal működik majd szeptembertől, azonban a berettyóújfalui és a derecskei intézményben nem tudtak minden jelentkezőt felvenni: 4, illetve 17 tanuló van jelenleg várólistán. – A Karacs Ferenc Kollégiumban működik az Arany János Kollégium Program (AJKP), itt a hátrányos helyzetű tanulók kapnak lehetőséget a szakmatanulásra, az érettségi vizsga megszerzésére. A Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégiumba az iskolába felvételt nyert tanulók kérhetik elhelyezésüket a kollégiumba is, az intézmény népi kézműves szakmák oktatását végzi, diákjai az ország távolabbi településeiről, határon túlról is érkeznek - tette hozzá a tankerületi igazgató. A kollégiumok épületei megfelelő állapotban vannak, részben felújítottak, az állagmegőrző munkálatokat folyamatosan elvégzik. A rendszeres karbantartások mellett más felújításokat egyelőre nem terveznek. A kollégisták számára szükséges termek, eszközök és felszerelések rendelkezésre állnak. Adott intézményekből kiiratkozás a kollégium miatt nem történt.

Szobánként fürdőszoba és hűtő is van

A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ fenntartásában egy középiskolai kollégium működik, ahol hajdúnánási középiskolák diákjai számára biztosítanak szállást és nyugodt körülményeket a tanórai felkészüléshez. A 48 férőhelyes intézményegység jelenleg még rendelkezik szabad helyekkel, a tanulólétszám a szeptemberi tanévkezdéskor válik véglegessé.

– A tanulók felvételénél a tanulmányi eredményeket, a szociális helyzetet, illetve a lakóhelytől való távolságot vesszük figyelembe, természetesen már az elhelyezés során együttműködünk a helyi középiskolákkal. Jól felkészült nevelőtanárok segítik a tanulást, a napi gondok megoldását és a sikeres felnőtté válást - mondta Tóth Lajos Árpád igazgató. A 2018-ban teljes körűen felújított, modern, jól felszerelt kollégium a középiskolák közelében helyezkedik el. A pihenést szolgáló szobákhoz külön fürdőszoba és hűtőszekrény is tartozik. A tanórai felkészüléshez tanulószobák, a szabadidő hasznos eltöltéséhez pedig tornaterem, konditerem, sportpálya, valamint a klubszobában többek között csocsó, billiárdasztal, X-Box áll a tanulók rendelkezésére.

A Debreceni Szakképzési Centrum fenntartásában egy kollégium van, de mivel folyamatosan növekszik tanulóik száma, így már több éve bérlik és használják a Debreceni Egyetem Vámospércsi úti épületét is. Szeptembertől mindkét egység megtelik, összesen 434 kollégista költözik majd be.

– A kollégiumi felvétel esetén előnyt élveznek a Debreceni Szakképzési Centrum szakképző intézményeiben tanuló diákok, a 9. évfolyamra felvettek, illetve számításba kerül a lakóhely távolsága és a szociális helyzet is. Folyamatosan vannak a várólistán jelentkezők, de jellemzően minden tanuló lakhatási kérdése megoldódik szeptemberre. Minden szakképzésben tanuló diáknak biztosítunk kollégiumi elhelyezést. Ha szükséges, akkor új telephelyeket vonunk be – mondta érdeklődésünkre Szilágyi Sándor főigazgató. Elmondta azt is, hogy a kollégiumi épületek megfelelnek a jogszabályok által támasztott feltételeknek, ugyanakkor az épületek korából adódóan folyamatos felújítás, karbantartás szükséges. A fenntartásukban lévő kollégiumban négy évvel ezelőtt egy átfogó energetikai felújítást végeztek: cserélték a nyílászárókat, valamint az épület külső hőszigetelése is megtörtént. Továbbá részben cserélték a bútorzatot is. A Debreceni Egyetemtől bérelt épületben a szobák festését és a bútorzat cseréjét tavaly végezték el.

Új kollégium is épül

A Debreceni Szakképzési Centrum tanulói számának dinamikus növekedése indokolja, hogy egy teljesen új, 250 férőhelyes, 2-3 ágyas kollégium építését megvalósítsuk. A Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum részeként, az intézmény szomszédságában épül majd fel. A tervek elkészültek, rövidesen kezdődnek a kivitelezési folyamatok.

A Debreceni SZC Baross Kollégiumában a vizesblokkok felújítását tervezzük, valamint folyamatosan napirenden van a karbantartás és modernizáció - tudtuk meg a főigazgatótól.

– A kollégiumi lét egy teljesen új életszakasz a tanulók életében, elszakadás a családból, új környezet, új szocializációs tér. Mindig akadnak tanulók, akik ezt a változást nem tudják kezelni, ezért visszamondják a kollégiumot, és inkább közelebb mennek a lakóhelyükhöz. Ez szerencsére nem tömeges probléma, és törekszünk is arra, hogy ez a lemorzsolódás, kollégiumelhagyás minimális legyen – mondta Szilágyi Sándor. A tanulók szocializációját segítendő, valamennyi szakképző intézményükben dolgozik iskolapszichológus, akik különösen nagy figyelmet fordítanak a 9. évfolyamos tanulók beilleszkedésének támogatására. Továbbá a kollégiumokban is dolgoznak pszichológusok, valamint a kollégiumi nevelőtanárok is odafigyelnek a nehézségekkel küzdő tanulókra.

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum lapunk megkeresésére arról tájékoztatott: az általuk fenntartott iskolák nem üzemeltetnek kollégiumot.

Bekecs Sándor