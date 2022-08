Kedden délelőtt egy helyi hotelben találkoztak a hajdúszoboszlói szállodák menedzserei, hogy értékeljék a fürdőváros főszezoni turisztikai teljesítményét – minderről Czeglédi Gyula írt egy kedd esti Facebook-posztban. A polgármester sorai szerint minden jelenlévő sikeres főszezonról számolt be, és arról, hogy mindazok, akik eddig szezonon kívül nyitva tartottak, a költségek drasztikus emelkedése ellenére most is ezt tervezik.

A fürdő képviseletében Kállai Zsuzsa marketingvezető a ma reggel megjelent téves és félreérthető híreket cáfolta, és a Zrt. igazgatóságának álláspontját megjelenítve elmondta, hogy a Hungarospa az őszi-téli időszakban is üzemeltetni fogja a Gyógyfürdőt és az Aqua-Palace Élményfürdőt

– hangsúlyozta Czeglédi Gyula.

A megbeszélésen szó esett még a tanulóképzés és a munkaerőhiány nehézségeiről, részletesen megtárgyalták a felújított Mátyás király sétány és az utcai étkezés problémáit, következményeit, a rendezett állapot érdekében való tennivalókat. A résztvevők emellett egyetértettek az átadást követően a sétány közlekedési rendjének kialakításában is.