A megyében igencsak le van maradva Berettyóújfalu a szilárd burkolatú utak arányát tekintve, hiszen a város 60 kilométer hosszú úthálózatából csupán 30 kilométer aszfaltozott. A kedvezőtlen helyzet gyökerét Muraközi István polgármester még a szocializmus idejéből eredezteti, és bármennyire is igyekezett Berettyóújfalu korábbi és jelenlegi városvezetése is belterületi utakat aszfaltozni, abban a megye hasonló nagyságú városainak szintjét ma is legfeljebb csak közelíteni tudja.

Tegyük hozzá, az útépítés nem olcsó, és megfelelő pályázati támogatás sincs mindig.

Ezzel együtt a berettyóújfalui városvezetés saját forrásból, mégpedig évi 100 millió forint ráfordításával teszi járhatóbbá a település úthálózatát. Korábban az úgynevezett apró kavicsos módszert alkalmazták, újabban viszont a forgalom és a nyári meleg hatására jobban tömörödő, egységesebb, szilárdabb útfelületet jelentő mart aszfalttal teríti az utakat. Beadtak egy 760 millió forint elnyerését célzó európai uniós pályázatot, és a támogatás megítélése után három kilométer út készül majd el. Hogy mely utcákat aszfaltozzák le, arról lakossági fórumot is tartottak, a döntésbe bevonták a körzetek önkormányzati képviselőit is. A városvezetésnek annyi volt a kérése, hogy a fejlesztéseket úgynevezett gyűjtőutakon végezhessék majd el.

A víztorony is megújult

Az biztos, hogy a hazai és az európai uniós elvárásoknak, szabályoknak, határértékeknek minden tekintetben megfelelő lesz a berettyóújfalui ivóvíz. Az azonban már más kérdés, hogy az újfaluiak szeretni fogják-e az ízét, illatát. Mert láttunk már olyat, hogy az ivóvíz minőségjavítását szolgáló program lezárultával a település lakói mások mellett a sajtóhoz is fordultak segítségért, hogy ők bizony kérik vissza a korábbi, a beltartalom határértékeit tekintve ugyan kifogásolható, ám illatra, ízre nekik megfelelőbb, „régi" vizüket. No de ne fessünk ördögöt a falra, várjuk meg, mit hoz Berettyóújfaluban az 1,3 milliárd forintból megvalósuló ivóvízjavító program!

Erre a víz magas arzén- és bórtartalma miatt van szükség.

A támogatásból fúrtak két új kutat, felújították a víztornyot, biológiai és kémiai szűrőket építettek a rendszerbe. A vízvezeték-hálózat mintegy 10 százalékát kicserélték. A későbbiekben kellemetlenséget okozhat még a régi vezetékek falán lévő vasoxid réteg eltávolítása, ugyanis a mosás, klórozás következtében a víz barnás színű lehet – tudatta Muraközi István polgármester, aki arról is beszélt, hogy júliusban el kellett rendelnie néhány napra vízkorlátozást. Azaz a lakosok ivóvizet nem használhattak kerti medencék töltésére, autómosásra és kertöntözésre.

A jövőben a két új kút üzembe állításával kiegyensúlyozottabb lesz a város ivóvízellátása.

Takács Tibor