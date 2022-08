A debreceni Szent István-templom harangját hallhatjuk augusztus 20-án, a Kossuth Rádió Déli Harangszó című műsorában – tudatta honlapján a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye.

A Kossuth Rádió a nemzeti ünnepen Debrecenből jelentkezik be országjáró turnéja során. Közvetítik a Debreceni Virágkarnevált, és 8.32-9.00-ig tartó blokkjukban magyarországi, Szent István tiszteletére szentelt templomokat mutatnak be, köztük a debreceni Szent István egyházközség templomának történetéről is hallhatnak az érdeklődők.