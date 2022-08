Magyarország születésnapján sikeres születéstörténetet ünneplünk, hiszen Szent István alkotása egy évezred után is élő egység – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken Budapesten. Gulyás Gergely az államalapítás napja alkalmából tartott, kitüntetések átadásával egybekötött ünnepségen azt mondta, az évezredes múlt előnye, hogy mindarra felkészít bennünket, ami a jövőben történhet, hiszen sikerült már túlélni a tatár, a török és a szovjet megszállást, Trianont, és azokat az időket is, amikor az ország sorsáról nem Magyarországon döntöttek. Mindezek alapján jó okunk van remélni, hogy a jelen akadályait is sikerrel vesszük majd – emelte ki.

A rendezvényen – Novák Katalin köztársasági elnök által adományozva – a Magyar Érdemrend középkeresztje, a Magyar Érdemrend tisztikeresztje és a Magyar Érdemrend lovagkeresztje, Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Érdemkereszt és Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetéseket adtak át.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült:

Dr. Karasszon Dezső orgonaművész, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara nyugalmazott egyetemi tanára, Orgona és Egyházzenei Tanszaka megalapítója, a debreceni Schola Calviniana alapító karnagya orgonaművészként és egyházzene-történészként, illetve oktatóként végzett iskolateremtő munkája, példaértékű életútja elismeréseként;

Csák János és Vitályos Eszter állami kitüntetéseket adott át

A Magyar Érdemrend tisztikereszt (polgári tagozat) kitüntetésben részesült:

Dr. Ádány Róza Szent-Györgyi Albert-díjas népegészségügyi szakember, az orvostudomány doktora, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara Népegészség- és Járványtani Intézetének egyetemi tanára és Egészségtudományi Doktori Iskolájának vezetője, az ELKH-DE Népegészségügyi Kutatócsoportjának vezetője, a Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesületének alapító elnöke;

Dr. Balázs Margit vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara Népegészség- és Járványtani Intézetének egyetemi tanára, Egészségtudományok Doktori Iskolájának titkára;

De. E. Kövér Katalin vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézete Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének egyetemi tanára, a Kémia Doktori Iskola vezetője.

A Magyar Érdemrend lovagkereszt (polgári tagozat) kitüntetést vehetett át:

Dr. Bacskó György szülész-nőgyógyász, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusa Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa;

Dr. Papp Gábor Csaba vegyész, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézete Fizikai Kémiai Tanszékének egyetemi docense;

Dr. Turchányi Béla László Batthyány-Strattmann László-díjas sebész, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszékének egyetemi docense, volt tanszékvezetője, az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Invazív Mátrix Osztályának traumatológia-ortopédia vezető főorvosa.

