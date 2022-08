Az utolsó simításokon munkálkodnak a debreceni Kinizsi Pál Általános Iskolában a tankönyvosztás napjain. A Napló keddi ottjártakor a felső tagozatosok vehették át a következő tanévre szükséges könyv- és munkafüzetcsomagokat. Piros Zoltán intézményvezető elmondta, eddig csak olyan diákokkal találkozott, akik örömmel érkeztek a tanévnyitó előtti beszerzésre, és bár a tudásanyag kilogrammokban is súlyos, az iskola idén és jövőre is hű marad gyerekbarát szellemiségéhez.

Forrás: Czinege Melinda

Terveznek, szerveznek

Míg a diákok ezekben a napokban a tanszerek beszerzésével és rendezésével foglalkoznak, az iskola falai között jól bejáratott mechanizmus szerint augusztus 20-tól folynak a munkálatok, a munkatervek, tanmenetek készítése, a padok átmozgatása, a dekorálás. – Mindenki jól működő méhkaptárhoz hasonlóan végzi a munkát. Nagy öröm és könnyebbség, hogy a hagyományos tanrenddel működhetünk, és bár az online munkarenddel is jól működtünk, a személyesség varázsát semmilyen technikai háttér nem múlhatja felül – fogalmazott. A szellemi tevékenység is jó ütemben zajlik az első becsengetés előtt: készülőben a munkaterv, a tanév hetekre, hónapokra lebontott forgatókönyve. Szintén ebben az időszakban készülnek el a tanmenetek, amit miden pedagógus osztályokra és tantárgyakra lebontva, gondos részletességgel készít el – fejtette ki Piros Zoltán.

Hangsúlyozta: továbbra is vezérelv marad, sőt, még nagyobb figyelmet kap majd a gyerekcentrikusság és a közösség ereje a Kinizsi-iskolában. A hagyományos programok mellett új osztály- és iskolaszintű programokkal készülnek a családoknak, még nyomatékosabbá téve az intézmény meghatározó szellemiségét.

Piros Zoltán intézményvezető

Forrás: Czinege Melinda

Az eddigiekhez hasonlóan idén is új és az iskolai könyvtárban összegyűjtött, használt tankönyvek egyaránt kerülnek az iskolatáskákba. A tantárgyak szempontjából több újdonsággal kezdenek a hetedikesek, akik ettől az évfolyamtól tanulják a biológiát, a kémiát és a fizikát, köztük Homovics Ágnes kislánya, Zita is. Anya és lánya közösen szerzett be mindent, amire a tanuláshoz szükség lesz, árban és minőségben egyaránt az arany középútra törekedtek bevásárláskor, így sikerült körülbelül 15 ezer forintból kigazdálkodniuk az összes szükséges taneszközt – mondta el a tankönyvosztásra érkezve. Új táskára és tolltartóra szerencsére nem volt most szükségük, ami az ingyenes könyvek mellett szintén könnyebbséget jelent a debreceni családnak. Ritkábban, drágábbat vesznek meg a tornazsákba és a tolltartóba való kellékekből, mert a minőség hosszú távú megtakarítás – vallják. Zita tehetséges és lelkes focista, ettől a szenvedélyétől nem fosztják meg a szülők a következő tanévben sem annak ellenére, hogy a szeptembertől szerzett osztályzatok már nagyban beszámítanak a középiskolai felvételibe. – Meg kell találni az egyensúlyt, mert nem minden a jegyeken múlik – vallja az anyuka, aki egyébként a Hunyadi János Általános Iskola hetedikeseinek osztályfőnöke.