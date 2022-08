A vak és gyengénlátó emberek körében nagy érdeklődésre számot tartó és az országos sajtóból már ismert Tapintható univerzum című program következő állomását rendezi meg Hajdúböszörmény. A Bakonyi Csillagászati Egyesület önkéntesei által létrehozott tapintható és audio-guide-dal kiegészített interaktív kiállítás tekinthető meg szeptember 10-én 9 órától, a Sillye Gábor Művelődési Központ Bársony András termében.

A különleges tárlaton csaknem 100 tapintható, domborított, egyedileg fejlesztett modell által ismerhetik meg a vak és gyengén látó látogatók a Naprendszer égitestjeit. A kiállítás anyaga, amit a Bakonyi Csillagászati Egyesület hozott létre, a Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nkft., a Hajdúsági Csillagászat Facebook-oldal és Balogh Zoltán amatőr csillagász közreműködésével most Hajdúböszörményben is megismerhető lesz. A hallható és tapintható interaktív tárlat célja az, hogy hiánypótló módon a vak és gyengénlátó emberek számára is megismerhetővé váljanak az univerzum csodái.

Balogh Zoltán (jobbról a második) és lelkes csillagásztársai a hajdúböszörményi főtéren

Forrás: Balogh Zoltán-archív

Argentin és amerikai meteoritok

Balogh Zoltán amatőr csillagász, programszervező a Haon érdeklődésére arról is tájékoztatott, hogy a modellek segítségével részletesen bemutatják saját bolygórendszerünket, a Naprendszert. A kiállítás összesen 77 darab, 3D nyomtatással előállított makettből áll, amik 46 égitestet mutatnak be az érdekes felszínformákkal együtt (például a nagyobb kráterek, vulkánok, kanyonok megformálása révén).

A nyomtatott elemek mellé további 9 darab egyedileg készített, kézzel formázott modell is került. Sőt, az így tehát 86 modell mellett 3 darab valódi meteoritot és egy, a becsapódások során képződő, úgynevezett tektitet is megtapogathatnak a látogatók. Minden maketthez részletes, magyarázó hanganyag tartozik. A tapintható, interaktív tárlat megalkotói a vak és gyengénlátó emberek számára hiánypótló módon adnak betekintést az Univerzum csodálatos világába.

Megtudtuk azt is, hogy a bemutatandó meteoritok közül az egyik az argentin Campo del Cielo-hullás egy 3,5 kilogrammos példánya, a másik az amerikai Canyon Diablo vasmeteorit. Utóbbi érdekessége, hogy elkészült mellé az általa vájt arizoniai Barringer-kráter is, ugyancsak tapintható formában. A vasmeteoritoknak nemcsak a tapintásuk vagy a súlyuk, hanem az illatuk is érdekes, emiatt kerültek a tematikába.

A program érdekessége, hogy látók és nem látók egyaránt élvezhetik azt.

Emlékfaültetés és rajzpályázat

A kiállítás fővédnöke dr. Tiba István országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, a díszvendég pedig Farkas Bertalan dandártábornok, a Szojuz 36 kutatóűrhajósa. A veterán a helyszínen dedikál is. A program minden látogató számára díjmentes. A makettekhez tartozó hanganyagok maximális élvezetéhez NFC- vagy QR-kód olvasására alkalmas okostelefon szükséges, fülhallgatóval.

Az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan (balról) és Balogh Zoltán szervező múltidézése a korabeli sajtó segítségével

Forrás: Balogh Zoltán-archív

Az egész napos program részeként Hajdúböszörmény főterén elültetik az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan emlékfáját, s ezen az eseményen a dandártábornok személyesen vesz részt. A kiállításhoz kapcsolódóan a Szabadhajdú Nkft. és a Hajdúsági Csillagászat oldal képzőművészeti pályázatot hirdetett, ennek díjait Farkas Bertalan adja át majd.

VA