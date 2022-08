Idén Nagyné Szőke Erzsébet, a debreceni szemklinika egykori munkatársa kapta a Juhász Zsuzsa Emlékdíjat; ezt a szervezők pénteken, a VIII. Juhász Zsuzsa Szakdolgozói Konferencián közölték, melyet a pandémia miatti kihagyás után tudtak újra megrendezni.

Prof. dr. Szabó Zoltán, a DE KK elnöke

Forrás: Czinege Melinda

Elismerését fejezte ki valamennyi szakdolgozónak prof. dr. Szabó Zoltán, a a Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DE KK) elnöke, amiért a pandémia alatt „embertpróbáló helyzetben, rendkívüli pszichés és fizikai megterhelés mellett is áldozatkészen álltak a betegek szolgálatára”. Ezzel kezdődött a Juhász Zsuzsa Szakdolgozói Konferencia pénteken az intézmény In Vitro Diagnosztikai Tömbjében. Az elnök felidézte, hogy Juhász Zsuzsát személyesen is ismerte. Szavai szerint a róla elnevezett díj rangját mutatja, hogy évente egyszer adják át annak a szakdolgozónak, aki az ápolói, betegellátói hivatást magas szinten műveli vagy művelte, a DE KK hírnevét hosszú időn át öregbítette, s kimagasló teljesítményével, értékrendjével híven őrzi a Juhász Zsuzsa által megteremtett hagyományokat.

Gál Mária, a DE KK Ápolási és Szakdolgozói igazgatója

Forrás: Czinege Melinda

Összekovácsolódtak

Gál Mária, a DE KK Ápolási és Szakdolgozói igazgatója elmondta, a nyolcadik konferenciát egyszer már megszervezték, de a pandémia miatt akkor elmaradt. Most 28 előadás lesz 4 szekcióban, melyek a szakdolgozói tevékenység teljes spektrumát lefedik a prevenciótól a diagnosztikán, terápián át a rehabilitációig.

Óriási kihívás elé állított minket a járványhelyzet, de megoldottuk, annak ellenére, hogy még soha nem volt arra példa, hogy kollégákat kellett átvezényelni másik campusra, klinikára, osztályra. És talán éppen ezekből valami pozitívum is kijött: összekovácsolta a szakdolgozói csapatot, ami több mint négyezer fő

– idézte fel.

Egyetlen helyen

2022-ben Nagyné Szőke Erzsébetnek, a DE KK Szemklinika vezető ápolójának ítélték oda a Juhász Zsuzsa Emlékdíjat; Kövér József szobrászművész bronzplakettjét, díszoklevelet és anyagi elismerést. Méltatásában elhangzott, Nagyné Szőke Erzsébet a középiskola elvégzése után 1979-ben kezdett a szemklinikán dolgozni, eddigi első és egyetlen főállású munkahelyén. Végigjárta a ranglétrát, különböző képesítéseket szerzett. 1994-től nyugdíjazásáig vezető ápoló volt. Minden munkakörében igyekezett a maximumot nyújtani, a betegek és a kollégák érdekeit egyaránt szem előtt tartva. Részt vállalt ápolók, asszisztensek képzésében, orvostanhallgatók angol nyelvű képzésben is. Feleség, anya, nagymama, akinek hobbija a festészet. (A kitüntetett betegség miatt nem tudott eljönni, a díjat egy későbbi időpontban adják át.)

SzT