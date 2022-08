A tábor résztvevői betekintést nyerhetnek a Debreceni Egyetemen folyó legújabb kutatásokba, szakmai tutorok segítségével pedig a gyakorlatban is megismerkedhetnek egy választott intézet munkájával és kutatási módszereivel. A tábort szervező Sántha Kálmán Szakkollégium tagjai a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi, Fogorvostudományi, Gyógyszerésztudományi és Népegészségügyi karának hallgatói közül kerülnek ki.

– Egy életre szóló elhatározás előtt kiemelten fontosnak tartom azokat az inspirációkat, élményeket, amelyek hozzásegítenek a döntéshez – fogalmazta meg hétfőn a tábor egyik fő célját prof. dr. Németh Norbert, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Interaktív Orvosi Gyakorlati Központjának vezetője. A Debreceni Egyetem Sántha Kálmán Szakkollégiuma 2009-ben indította el tehetséggondozó programját az élettudományok iránt érdeklődő középiskolások számára. Németh Norbert arról beszélt, hogy a szakkollégium megalakulásakor a szakmai tudás mellett a műveltségnek és a közösségszolgálatnak is jelentős szerepet szántak, hiszen egy orvos számára ezek is lényegesek. A tábor azért is úttörő, mert az alapítók felismerték, hogy már a középiskolában el lehet kezdeni azt a munkát, amely a tehetséges diákok művelését és nevelését szolgálja. Sok év alatt ez a program rendkívüli módon színesedett és gazdagodott, ami az idei tematikában is megmutatkozik. A központ vezetője arra buzdította a diákokat, hogy igyekezzenek minél jobban megismerkedni a kutatómunka rejtelmeivel, és azzal ami mögötte van. – Nagy szükség van az utánpótlásra, a friss gondolatokra, a kreatív, fiatalos felismerésekre, hiszen ez is hozzájárul egy sikeres kutatócsoport működéséhez – tette hozzá.

A hallgatói szervezet – amely nevét a Debreceni Egyetem híres ideggyógyász professzora után kapta – 35 éve indult néhány lelkes fiatal szervezésében. A szakkollégium célja, hogy lehetőséget biztosítson az egyetemi képzésen túlmutató szakmai és általános műveltség megszerzéséhez, emellett kiemelten fontosnak tartja a tehetséggondozást. Mindezt előadások, kurzusok, konferenciák, beszélgetések, kulturális rendezvények szervezésével valósítják meg, melyek széles területet ölelnek át, és egyben új barátságok, ismeretségek születésére adnak lehetőséget. – A tudomány iránti érdeklődést nem lehet elég korán kezdeni, az ide jelentkező diákok pedig éppen ideális életkorban vannak ehhez. A tábort azzal a szándékkal hoztuk létre, hogy segíteni fog a tudomány iránt érdeklődő jövendőbeli orvostanhallgatók motiválásában, azonfelül pedig kellemes nyári időtöltés is – hangsúlyozta a megnyitón prof. dr. Muszbek László professor emeritus, a tábor ötletgazdája.

Prof. dr. Kappelmayer János, a DE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézet igazgatója felidézte, hogy a tudománnyal ő először egyetemi hallgatóként került kapcsolatba. – A lehetőségek manapság már egészen mások, a táborban résztvevő középiskolások hihetetlenül modern eszközökkel vizsgálódhatnak.

