Petrucz Sándor polgármester a megnyitóbeszédében köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik az időközi választáson bizalmat szavaztak neki. Hozzátette, Bihartorda fejlődéséért fog dolgozni, célja, hogy minél több fejlesztés valósulhasson meg a településen. Dr. Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője a köszöntőjében gratulált Petrucz Sándornak a választáson elért eredményéhez, és üdvözölte a környékbeli települések polgármestereit is. Mint mondta, jellemző a megyére ez a fajta összetartozás, amely mindig örömmel tölti el, hiszen ez is erősíti a térség összefogását, identitástudatát. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat közleménye szerint ezt a gondolatot emelte ki és vitte tovább Bulcsu László, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alelnöke is, aki ezután átnyújtotta Bihartordának a szervezet által készíttetett Bocskai-szablyát, a megyei identitást, a hajdú-bihariak összetartozását jelképező emléktárgyat.

HBN