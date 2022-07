Eladó egy korának megfelelő állapotban levő Szuhoj vadászgép, apró hibákkal – olvasható a Hajdú-Bihari adok/veszek elnevezésű Facebook-csoport egyik bejegyzésében. Mielőtt előhúznák a bankkártyájukat, a repülés szerelmeseit óva intenénk, jobb, ha végigolvassák a hirdetést, mit is ért az eladó „apró hibák” alatt. Nem árt tudni például, hogy a futómű nem mindig nyílik ki, fék nincs, a járgány sokat fogyaszt (bár Pista híres „flötyijével” is tankolható, bármi is legyen az) és a lézeres távolságmérőt se keressük rajta. Nagy előnye ugyanakkor, hogy lehet vele vizet forralni, működik a riasztója, és nyár végéig érvényes a műszaki.

Na, megéri?

Eladó egy korának megfelelő állapotban levő Szuhoj vadászgép, apró hibákkal. Futoműve elofőrdul hogy nem nyílik ki, (3bol 1x), így sajnos csak Feribá kukoricásán lehet leszallni a vizét 2200km/h felett forralja, de az alatt nem. Engem nem zavart, csak munkába jártam vele. A tiltást egy haveron kicsipszelte vagy micsinált, így 2600 a vége, de komoly nem hajtottam szét soha. Fogyasztasa kicsit sok, de csak ha olcsó kuton tankolsz a pancsoltból, vagy a Pista híres flötyijébül, aminek eredete mai napig rejtély. Nálam mindig megkapta az olajat, utanégető szimering 5miliókmrel ezelott cserelve a multhéten. Muszaki nyár vegéig. Kazettás radio, Sal hangszorók, riasztó müködik, ami kellett is mert a szomszed pista multkor is feszegette a fülkét, így egy zsanér eltört, de a Bárdinál 5000ft. Fék sajnos nincs, vonohorog ráheggesztve, lézeres távolságmerő hélyere MTZ lámpa befaragva, mert majdnem elütöttem vele multkor a szomszed kocáját ejjel a Laci-kocsmájából hazafele. Csere/beszamitás lehetsége

– írta a tétel kínálója nem kevés derűt okozva a csoporttagoknak, akik kommentjeikkel természetesen azonnal meglovagolták a poént.