Átadták a Nyugati kiskörút III. ütemét szerdán reggel. Az ünnepélyes ceremónia egyben azt is jelenti, hogy lezárult a gigantikus beruházás.

A szakaszt elsőként old timerek, biciklisek és görkorcsolyázók vették használatba.

– A harmincas évek óta létezik az az elképzelés, hogy a Piac utcával párhuzamosan egy új út épüljön ki Debrecen belvárosában. Tisztelettel jelentem, a belvárost körbezáró körgyűrű, a Nyugati kiskörút utolsó szakasza is elkészült (Hatvan és Mester utca közti szakasz) – emelte ki Papp László polgármester, hozzátéve, hosszú idő telt el azóta, hogy az első lépéseket megtették ebben az ügyben. – 2012-ben adtuk át az első, 2015-ben a második, most pedig a harmadik szakaszt. Ez utóbbi biztosítja, hogy a későbbiekben a szűk történelmi belváros forgalmát csökkenteni tudjuk – idézte fel.

Dr. Papp Csaba önkormányzati képviselő, Papp László polgármester és Kósa Lajos országgyűlési képviselő a szerdai átadáson

Forrás: Kiss Annamarie

Mindenre gondoltak

Mint elhangzott, az új szakasz 419 méter hosszúságú, kétszer 3 sávon köti össze a két említett utcát. Két szélén buszsáv található, mellette pedig kerékpárút, és járda. – A két legnagyobb csatlakozási pontot érintve, a Hatvan utcán is végeztünk felújításokat, 65 méter szakaszon a Csemete utcán, a Mester utcán pedig mindkét irányba 216 méter hosszan tettük rendbe a csatlakozó pontokat – mondta Papp László. Kifejtette, teljes közmű kialakítás is zajlott (új közvilágítás, csapadékvíz-elvezetés, vízvezeték-, szennyvízcsatorna-, gázvezeték-, és a hírközlési alapinfrastruktúrát is érintette), ráadásulzöldebbé is vált az új szakasz, hiszen 163 új fát ültettek el a fejlesztésnek köszönhetően.

A beruházás költsége bruttó 1,6 milliárd forint volt, az önkormányzat csaknem 230 millió forint saját forrást tett a fejlesztéshez. A több mint másfél milliárd forint csak az útépítés költségét fedezi, a korábbi lakóterület kisajátítási költsége ugyanis megközelíti az 1 milliárd forintot. – Bezárult a kör, és valóban megvan mostantól a lehetőségünk arra, hogy a körgyűrűn belüli utak forgalmát újragondoljuk. Felvetődik annak a lehetősége, hogy a Bethlen utca forgalmát egyirányúsítjuk, vagy adott esetben meg is szüntethetjük az átmenő közlekedést azon a szakaszon – beszélt a további lehetőségekről a polgármester, aki szerint történelmi pillanathoz érkeztek az átadással.

Forrás: Kiss Annamarie

Hosszan, biztosan

Kósa Lajos országgyűlési képviselő az eseményen úgy fogalmazott, ez a beruházás egy hosszú távú, időben és térben is nagy léptékű fejlesztés volt. – Ha a városvezetés, a politikai irányvonal olyan stabil, mint itt, Debrecenben, ilyen nagy léptékű fejlesztéseket is meg lehet valósítani, mint a miniszterelnökök körútja – emelte ki, utalva arra, Tisza István és Antall József után Nagy Imre is névadója lett a körútnak. Az országgyűlési képviselő szerint – visszatekintve az elmúlt 24 évre – rá sem lehet ismerni a városra közlekedési szempontból. – Nemsokára következik a belváros további fejlesztése. Nem fogunk szűkölködni a merész elképzelésekben, ilyen a hármas villamosvonal. Egy város közlekedésének fejlődése ugyanis soha nem állhat meg, ez hatványozottan igaz Debrecen esetében – mondta, hozzátéve, példát lehet venni a városvezetésről, mely egymásba kapcsolódó, logikus közlekedési fejlesztési politikát folytat, és azt következetesen végig is csinálja.

Papp Csaba önkormányzati képviselő beszédében hangsúlyozta, elkészült az az ütőér, ami ténylegesen teljessé teszi a város közlekedését. Mint mondta, egészségügyi szakemberként ezen a szakaszon a megépülő kerékpárútnak örült a legjobban. Úgy fogalmazott, egy száz éves álom valósult meg a beruházással.

Az esemény kapcsán köszöntötték Kálnoki Kis Sándort, az 1967-es nyomvonalterv készítőjét, illetve Szokolay Örsöt, akinek az édesapja várostervezőként anno részt vett annak a szabályozási tervnek az elkészítésében, amely közvetlenül kijelölte az új útszakasz nyomvonalát.

A beszédeket követően csodálatos oldtimerek lepték el az utat, míg a kerékpárúton biciklisek, a gyalogosoknak kijelölt részen görkorcsolyázók avatták fel a frissen elkészült szakaszt.

PSZ