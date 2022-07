Nyert már Ön a születési hónapja beírásával 30 ezres ajándékkupont? Biztosan nem. Tudjuk, a szerencse forgandó, azok a kamuoldalak viszont, melyek gombamód terjednek a közösségi média felületein, garantáltan nem adnak ajándékot. Legutóbb az egyik legnépszerűbb áruházlánc, a Pepco nevével éltek vissza, és vezették meg az üzlet követőinek tízezreit az „Írd be a születési hónapod, oszd meg a posztot, és kapsz egy ajándékkupont” ígéretével. Hogy honnan ismerhetjük fel a nyereményjátékokra specializálódott csalókat, és egyáltalán mi hasznuk származik abból, ha megosztjuk a bejegyzéseiket, Kenyeres Attila egyetemi adjunktus, médiakutató mondta el a Naplónak.

Először emlékeztetett, nem ez az első alkalom, hogy ismert és kedvelt üzlet nevét használják fel a lájkvadász csalók. A Tesco népszerűségével visszaélve a közelmúltban 85 ezer forintos kupont, az Aldi égisze alatt okostévét ígértek készletkisöprés miatt, de terítéken volt már a Penny és a SPAR üzletlánc is. – Ezeknél a felhívásoknál sok tanult, értelmes ember is csapdába esik, mivel a nyerni akarás olyan erős motiváció, mely kikapcsolja a kritikai érzéket. Nem gondolunk bele abba sem, hogy ezek a bejegyzések sosem az üzlet hivatalos oldalairól származnak, nem tüntetnek fel játékszabályzatot, beküldési határidőt, nem közlik a részvétel feltételeit, jellemzőek a helyesírási hibák, elütések és a magyartalan megfogalmazás. Rendszerint lopott fotóval és az eredetihez hasonló névvel (esetünkben Pepco Fans) igyekeznek hitelesebbé tenni a felhívást, de az ördög ezúttal is a részletekben rejlik. Akit nem kap el a nyereményjáték fogaskereke, vagyis tiszta fejjel képes végigolvasni egy-egy ilyen kamujátékot, észreveheti, hogy nem életszerűek a nyeremények értékei, ahogy annál a felhívásnál sem, amikor luxusautót vagy okostelefont ígértek a kommentelőknek és a poszt megosztóinak.

A szervek is óva intenek

A rendőrség is figyelmeztet az ügyben. Az elkövetők azzal keresik meg a kiszemelt áldozatot, hogy valamilyen nyereményjátékon nyert, de a nyeremény véglegesítéséhez szükség van arra, hogy feltöltse egy telefonkártya egyenlegét vagy egy meghatározott kódot SMS-ben küldjön el egy telefonszámra (ez szintén egyenleget tölt fel a küldő számlájának terhére). Az is előfordul, hogy a nyeremény, például mobiltelefon, játékkonzol átvételéhez egy kisebb összeget kell átutalni szállítási vagy kezelési díj címén. Más esetekben nem a díj átutalását kérik, hanem a bankkártyaadatokat, azzal, hogy arról vonják le a díjat. Ez utóbbi esetben nem csak a jelzett összeget, hanem akár a teljes egyenleget is elkölthetik – írják.

Ki mit nyer?

Jogos kérdés, hogy miért jó ez azoknak, akik elindítják a hamis játékokat. Pénzt, személyi adatokat nem kérnek benne, talán ezért is szaladnak bele tömegek gyanútlanul a megosztós játékok csapdájába. A szakember szerint egyszerű bosszantóan pimasz magyarázata van a nagyon is komoly üzletnek: a Pepco Fans és a többi áloldal létrehozója az összegyűlt, gyakran több százezres követőtábort jó pénzért továbbadja egy másik vállalkozásnak, aki később a saját termékeit reklámozza az oldalon, persze más névvel, más profillal. A gyanútlan felhasználó pedig csak görgeti a Facebook-hírfolyamot, és nem érti, hogyan kerül hozzá ennyi kéretlen tartalom és haszontalan információ.

SzD