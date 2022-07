Idén tizennegyedik alkalommal tartják meg a Tiszacsegei Halászlé Fesztivált. A Napló szombaton útra kelt, hogy kipróbálja a híres helyi recepteket, és kissé belevesse magát a fesztiválhangulatba.

Nem panaszkodhatnak

– Az elsőn még 800, mára napi 6000 adag halászlevet készítenek el egyéb halételek mellett a Tiszacsegei Halászlé Fesztiválon – tudtuk meg Nagy Sándor csárdatulajdonostól, az esemény szervezőjétől. A rendezvényt hagyományőrző és gasztronómiai szándékkal tartják meg évről-évre, vendégekből pedig nincs hiány. Ezúttal is tömött sorok vártak a levesre a kültéri sátrak árnyékában, vagy fogyasztották jó ízzel a helyi recept szerint készült ételeket. Az ingyenes fesztiválra nemcsak helyiek, de a környező városokból, sőt, az ország túlsó feléről, és külföldről is érkeztek érdeklődők.

– 15 évvel ezelőtt vettem meg a Halászcsárdát és rögtön elindítottuk a fesztivált is. A cél az volt, hogy minél több olyan embert szólítsunk meg, akik még nem jártak nálunk. Szerettem volna, hogy a helyi, tipikus halászlevünket kóstolják meg. Azóta is megannyi vendég jár vissza hozzánk szívesen. A fesztiválon idén is akkora volt az igény az ételünkre, hogy akadt, akinek egy órát is kellett várnia arra, hogy sorra kerülhessen – emelte ki.

Nagy az érdeklődés

A halászlé mellett más ételstandok, édességek, kézműves portékák, és megannyi izgalmas játékelem tarkítja a fesztivál utcaképét. Különböző zenés, táncos produkciók és sztárfellépők is azon fáradoznak, hogy megörvendeztessék a nagyérdeműt.

Halsütő-sátorral is készültek a szervezők, keszeget, kárászt egészben sütve, valamint pontypatkót is árulnak. – A csegei recept szerintem jobb, mint bármelyik másik helyen. Próbáljuk eljuttatni a köztudatba, hogy itt van Tiszacsege, jöjjenek, látogassanak el. Egyre többen hallanak a halételekről, sok művész, színész, zenész is gyakori vendégünk. Örülünk, hogy ennyi embert meg tudunk szólítani, idejönnek, és jól érzik magukat a fesztivál során – tette hozzá Nagy Sándor.

Sápi Boglárka és családja már évek óta állandó résztvevője a rendezvénynek. Nemcsak a szép táj, de a jó hangulat és a finom ételek miatt is visszajárnak Tiszacsegére – tudtuk meg édesapjától, Sápi Zoltántól. A fiatal hajdúszoboszlói lány jóízűen falatozta halszeletét a Tisza napsütötte partján, szombaton. Nem volt vele egyedül. A Szabó család Debrecenből látogatott el, hogy egyen egy jó sült halat. Szabó Attila lapunknak elmondta, már régóta tervezték, hogy egyszer ellátogatnak a fesztiválra.

PSZ