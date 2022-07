A szombaton megtartott ünnepségen Kiss Gábor polgármester úgy fogalmazott a köszöntőjében: a csoport negyedszázados fennállása alatt bizalmi, baráti viszony alakult ki a tagok között. Ennek köszönhető színvonalas munkájuk, mellyel Szentpéterszeg hírnevét öregbítik, s melyet országos szinten is többször elismertek. Hangsúlyozta, hogy a népművészet egyre kevesebb helyen marad fenn, ezért az ilyen csoportokat nagyon meg kell becsülni, értékelni és támogatni kell – számolt be közleményében a megyei önkormányzat.

Harasztosiné Kéri Edit csoportvezető ünnepi beszédében felidézte az elmúlt huszonöt év történéseit és köszönetet mondott a tagoknak a kitartó, lelkes munkájukért, az elért eredményekért.

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke is jelen volt, s beszédében ekképp fogalmazott: – A hagyományőrzés az egyik legfontosabb feladatunk, de látható, hogy akik közvetlen részesei ennek, ők nem feladatként élik ezt meg, hanem lelkesen, örömmel, büszkén teszik a dolgukat.

Szerinte a néptáncosok arcára kiülő mosoly azt mutatja, hogy számukra nemcsak a mai nap, hanem minden nap ünnep és az efféle magyarságtudatot értékelni, tisztelni kell. Úgy fogalmazott, ilyen magyarságtudattal éltek őseink, többek között a hajdúk is; Bocskai István fejedelem győztes csatájával egy nagyon hosszú, szenvedésekkel teli időszakot zárt le és új fejezetet nyitott a magyar történelemben. Mint mondta, számos nehézséggel kellett szembenézni a következő évszázadokban is, de bebizonyosodott, hogy az összefogás, az összetartozás érzése túllendít bennünket az akadályokon. Pajna Zoltán ezután átnyújtotta Szentpéterszegnek is a megyei önkormányzat által készíttetett Bocskai-szablyát, a hajdú-bihariak összetartozásának szimbólumát.

HBN