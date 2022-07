Széles Diána alpolgármester felvázolta, a pályázat célja az volt, hogy a jelenlegi nehéz időszakban, amikor a turizmus szakemberhiánnyal küszködik, a fiatalok felé nyitva megtalálják azokat a tehetségeket, akik később elindulhatnak a turisztikai és a rendezvényszervezői úton.

– Olyan fiatalokat kerestünk, akik szeretik a hazájukat, a városukat, és szeretnének is tenni érte. Úgy érzem, sikerült a jövő reménységeit megtalálni. A győztesek egy remek zenés programmal készültek, mi pedig a megfelelő marketinget biztosítva állunk mögéjük, és irányt mutatva segítjük őket a pályájukban – mondta az alpolgármester.

Forrás: Molnár Péter

Kovács Dániel, az Aquaticum Debrecen Kft. marketingigazgatója humorosan megjegyezte, nagyot álmodtak a pályázat kitalálásakor azzal, hogy középiskolásokat igyekeztek rávenni arra, hogy a nyári szünet alatt aktívan dolgozzanak.

– A győztes csapaté mellett számos egyéb kiváló ötlet érkezett a pályázatra. Van, aki görög tematikára, más hawaii hangulatra fűzte fel az egész napos programtervet. Az egyik nevezőnk például egy egész honlapot készített az eseménynek. Tehát kiváló tehetségek jelentkeztek, mi pedig állunk elébe, hogy egy közös napot tervezzünk a nyertes csapattal – mondta az igazgató. Kovács Dániel reményét fejezte ki, hogy az ötletpályázat hagyományteremtő lesz, és a jövőben is fiatalok bevonásával szervezhetnek eseményeket.

A legjobb ötlettel a Medgyessy Ferenc gimnázium néptánc tagozatos tanulói rukkoltak elő. A középiskolás csapat két tagja beszélt arról, hogy milyen ötlettel sikerült berobbanniuk a rendezvényszervezői életbe.

– A programunk a Strandolj velünk a zene hullámain!, azaz ugorjunk együtt fejest a zenei stílusok közé. A lényege, hogy a zenével hozzuk össze a fiatalokat, és hogy kapcsolatot teremtsünk egymással. Különböző zenei stílusokkal fogunk bemutatni játékokat. Ezek vizes programok lesznek, a medencében és azon kívül is. Emellett társasjátékokkal segítjük az ismerkedést, valamint egy táncórával egybekötött salsa-partit is rendezünk – vázolta fel a rendezvényt Bordás Réka.

Forrás: Molnár Péter

Sitku Regina a fő attrakciót, a tehetségkutató programot fejtette ki részletesebben. A megmérettetésen a feltörekvő zenekarok és énekesek akár csapatban, akár szólóban is kipróbálhatják magukat. A fiatalok három percben mutathatják be a közönségnek tudásukat, a legjobb zenekart vagy énekest pedig egy független szakmai zsűri fogja kiválasztani. A napot egy szintén ambiciózus zenekar koncertjével zárják, akik egy közönségtalálkozón fognak mesélni arról, hogyan értek el eredményeket, ezzel is inspirálva az újonnan alakuló bandákat.

Forrás: Molnár Péter

A Mi strandunk jövőjét Te írod című pályázatra június végéig lehetett nevezni egy legfeljebb 350 ezer forintnyi keretösszegből megvalósítható egynapos rendezvénytervvel. A győztes ötletgazdák augusztus 24-én 10 és 20 óra között tarthatják meg a megálmodott eseményt, amely főleg a diákok szórakozását biztosítja.

HL