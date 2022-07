Évtizedekkel ezelőtt néhány, utca végében álló kút látta el a tiszacsegei lakosságot vízzel. Egy a település központjában, a templom tövében ma is áll még. A Templom-kút keletkezésének pontos ideje nem ismert, de egy 1932-es születésű adatközlő szerint ez már az ő gyermekkorában is működött. A közkutak a régi falusi ásott kutak rossz minőségű vizét váltották fel, de a jelentőségük a vízvezeték-hálózat kiépítésével megszűnt. Ez a falusiak számára fontos találkozási pont azonban nem csak ivóvízzel szolgálta a helyieket, tűz esetén is fontos szerepük volt.

Nem sok maradt a kutakból mostanra, de azokat szeretné felújítani az önkormányzat. Egy közülük el is készült, bár még csak a kinézete emlékeztet az egykori ellátóhelyre, víz ugyanis nem folyik belőle. Egyelőre. Szeli Zoltán polgármester elmondta, hogy a tervezéskor kiépítették az ellátáshoz szükséges rendszer egy részét, mert a jövőben szeretnének működtetni a kutat.

BBI