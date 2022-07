Július 23-án ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját a Konyári Pávakör. A helyi művelődési ház udvarán Juhász Erika művészeti vezető köszöntötte a megjelenteket, majd Vig Szilárd polgármester beszédében elmondta, hogy fél évszázada a kórus azért jött létre, hogy a csodálatos magyar szellemi népművészeti érték, a magyar népdaléneklés hagyományát tovább örökítse, megőrizze és ápolja a következő nemzedék számára – olvasható a megyei önkormányzat honlapján.

Hangsúlyozta, ennek a közösségnek különleges, összetartó ereje van, ez is a sikerük titka.

Forrás: hbmo.hu

Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő beszédében hangsúlyozta, a kórustagok kitartása különösen tiszteletreméltó. Köszönetet mondott eddigi munkájukért, hiszen mint mondta, tevékenységük óriási jelentőségű a magyarság megőrzése szempontjából és modern, digitalizált világunkban ez nagyon fontos.

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke beszédében emlékeztetett, hogy a Pávakört minden rendezvényen láthatja közönség. Mindig magukat adják, mindig örömmel tevékenykednek és kultúránk fennmaradásáért végzett munkájukkal példát mutatnak. Pajna Zoltán emléklapot, valamint egy, a megyei önkormányzat által készíttetett Hajú-Bihar megye Legendáriuma c. könyvet is átnyújtott a Pávakörnek, jelezvén, hogy a kötetben fellelhető történetek összekötnek bennünket, ahogy a konyári kórus is összeköti a helyi közösséget.

Az ünnepségen fellépett még a Csókai Csalogány Asszonykórus Szerbiából, a Derecskei Kék-Kálló Citerazenekar, valamint a Sárándi Dalárda is.