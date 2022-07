Aki nem éri be a mindenhez is értő kóklerekkel, hónapokat, sőt, akár egy évet is várhat, mire megbízható építőipari szakembert talál. Utánajártunk, hogy áll a szakképzés, milyen volumenű munkaerőhiánnyal számolnak a helyi vállalkozók, illetve milyen jövőképpel számolhat, aki ácsnak, tetőfedőnek, asztalosnak, netán bádogosnak állna.

Debrecenben két tagintézményben szervez építőipari oktatást a Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) – tudatta a Naplóval Szilágyi Sándor főigazgató. A Péchy Mihály Építőipari Technikumban és az Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskolában tíz ilyen szakmát sajátíthatnak el a tanulók, akik ácsként, bádogosként, burkolóként, festő-mázolóként, sőt, magas-és mélyépítőként is munkát vállalhatnak az iskola után. A szakképzési centrum főigazgatója szerint nehézkesen indult az egyébként virágzó duális képzés az ágazatban; a csaknem ezerből mindössze 25 tanulót alkalmaz a partnerségben 10 építőipari vállalat, ezek nem több mint 2-4 szakembert alkalmaznának a képzés befejeztével. 750-en az új szakképzési rendszerben, javarészt nappali tagozaton, míg 220-an a kifutóban lévő OKJ-s képzés berkein belül tanulják a szakmát. A DSZC főigazgatója kitért arra, a közeljövőben kezdeményezni fogják a nagyobb vállalatok bevonását is az építőipari szakképzésbe, hogy a tanulók megismerjék a különböző munkafogásokat és technológiákat.

Jó szakember csak abból lesz, aki a gyakorlatban is korszerű technológiákkal találkozik

– szögezte le, majd megjegyezte: ehhez az iskola önmagában kevés, a cégek közreműködésére van szükség. A szakember hangsúlyozta: technikumi és szakképzési szinten is égető a szakemberhiány, igaz, ha nagy mértékben nem is, de valamelyest azért évről évre nő a jelentkezők száma az ágazatban. Vissza kell állítani a szakma becsületét – összegezte.

Nehéz, de annál szerethetőbb

Óvakodjunk azoktól, akik önmagukat hirdetik az interneten úgy, hogy bármikor ráérnek felmérni vagy elkezdeni az adott munkát. Ne fogjunk kezet a munkára akkor sem, ha az illető, aki az ágazatban dolgozó szakembernek mondja magát, szerszámok nélkül érkezik a vállalt munkaterületre. Ezt és sok más fontos tudnivalót Félegyházi László debreceni vállalkozó osztotta meg, aki négytagú, profi brigáddal épít lakóházakat, ahogy mondja: a nullától a kulcsátadásig. A szakemberhiányról elmondta, a legtöbben Németországba és Ausztriába mennek dolgozni, sokan nem is tudják, hogy jó pénzt lehet keresni az ágazatban itthon is: az idei nettó átlagbért, 352 ezer forintot szakmunkásként, sőt, segédmunkásként is kaphatunk. Ő is gyakran szembesül azzal, hogy keresve is ritkán találni tapasztalt munkaerőt, úgy véli, sokan nincsenek tisztában a szakma szépségével, ezért sem népszerű az építőipar mint választott szakma. – Mindig valami újat teremtünk, otthonokat hozunk létre a semmiből – fejtette ki, hozzáfűzve, hogy fizikailag nehéz ugyan, de annál látványosabb a munkájuk.

Négy hónapnál kezdődik

Kisebb, 2-3 hét alatt befejezhető munkálatokra; kerítésépítésre, homlokzatjavításra, kocsibeálló kialakítására vagy fürdőszoba átépítésére jellemzően négy hónapot kell várni Debrecenben. Aki házat építtetne, nagy valószínűséggel csak jövőre kaphat időpontot, 9 hónapot kell várnia az első telefonhívástól számítva. A szakember szerint ugyanis rengeteg az építkezés a megyeszékhelyen, ember pedig továbbra sincs elegendő.

SZD