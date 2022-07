A dolgozni vágyó fiatalok megkeresik a nyár, főként az augusztusi nyaralás árát, vagy egy kis zsebpénzt, így nem kell a családra támaszkodniuk. Aki pedig nem nyaralni megy a megdolgozott forintokból, bizonyára hasznos helyre költi azt. Nyíracsád önkormányzata a július hónapra szóló diákmunka idejére 10 főnek tudott munkát biztosítani. – Nagyon sok diák jelentkezett idén is nyári diákmunkára. 25 főre adtuk be az igényt, 10 főre kaptunk lehetőséget. A diákokat az önkormányzat intézményeiben alkalmazzuk, ahol mindenhol arra törekszünk, hogy értékteremtő feladatot kapjanak – tudtuk meg dr. Nagy János polgármestertől.

Könyvek között

Birki Lili és Pálóczi Teri a könyvtárban töltik a napi négy órát. Mindketten úgy nyilatkoztak, hogy nem akarták a szülőket terhelni azzal, hogy nyárra is zsebpénzt kérjenek, inkább maguk keresik meg azt, így fizetés után magukra is tudják költeni, amivel szintén a szülőknek segítenek. Varga Józsefné könyvtárvezető elmondta, hogy a lányok segítenek a kölcsönzők eligazításában, fénymásolnak, szkennelnek, de olvastak már mesét egy-egy óvodás csoportnak, és készítettek ajándék könyvjelzőt a betérő gyerekeknek. Ezen kívül nagy segítséget nyújtanak egész hónapban a könyvtár szépirodalmi állományának szükségessé vált átrendezésében is.

Kedves Zilahi Enikő