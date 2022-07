Márciusban négy konzorcium 24 településén hirdette meg a megyei önkormányzat a programot; 235-en adták be rá a pályázatukat, és közülük 203-an el is nyerték a támogatást. A püspökladányiban 58, a csökmőiben 44, a berettyóújfaluiban 79, az esztári konzorciumban pedig 22 fő vehette át támogatói okiratát a napokban. Összesen 10 millió 150 ezer forint támogatást kapnak a diákok. Bulcsu László, a megyei önkormányzat alelnöke a Napló kérdésére hangsúlyozta: még nem tudják, milyen lehetőségek állnak majd rendelkezésre a program folytatására, lesznek-e a mostanihoz hasonló pályázatok, amelyek megfelelő forrást tudnak biztosítani az újabb megvalósításra. – Létrehoztunk egy modellt, amit később nemcsak a megyei önkormányzat, de bármelyik település vagy intézmény be tud vezetni – tette hozzá.

A Maradj Hajdú-Biharban! ösztöndíjprogram célja, hogy a megyében élő középiskolai vagy felsőoktatásban tanulókat egyszeri 50 ezer forinttal támogassa. A program hátterét az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) pályázati konstrukciója adja, amelynek keretében több konzorcium is alakult a megvalósításra. A támogatásra azok a 16 és 27 éves kor közötti, aktív tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok jelentkezhetnek, akik a meghirdetett településen élnek, és Hajdú-Bihar megyei középfokú oktatási intézményben tanulnak. Felsőoktatási szinten azonban az egész ország területén tanulókra vonatkozik, a fő kitétel a Hajdú-Bihar megyei állandó lakcím. További feltétel még, hogy a pályázó a kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, aktív tanulmányi évében vagy félévében közepes vagy annál magasabb tanulmányi átlageredményt érjen el.

– A berettyóújfalui konzorciumon kívül mindegyik második körös volt. Az elmúlt napokban több településre is elmentünk Tasi Sándor alelnöktársammal, és azt tapasztaltuk, hogy egyre többen megismerik ezt a lehetőséget, a második körös kiírásokra már nagyobb létszámú volt a jelentkezés is, illetve a támogató okiratok átvételére meghirdetett időpontra is többen eljöttek – értékelt a Napló megkeresésére Bulcsu László, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alelnöke. Hozzátette, bár a püspökladányi konzorcium is lezárult, azonban azon belül Sárrétudvariban 11 fő részére még egyszer meg fogják hirdetni a programot. Az alelnök véleménye szerint az is előnyös volt, hogy egyes konzorciumokban hosszabb idő telt el az első és a második körös kiírások között, és ezáltal újabb korosztály léphetett be a jogosultak közé. A pályázók nagyobb arányban középiskolai diákok voltak.

Talán fontolóra veszik

– Ötvenezer forintból természetesen nem lehet a világot megváltani. Ezzel a kezdeményezéssel az elvándorlást megállítani vagy visszafordítani nem tudjuk, azonban az ösztöndíj címén elgondolkodva talán többen lesznek azok, akik fontolóra veszik, hogy milyen lehetőségeik lehetnek, ha a megyében maradnak, és vállalnak később itt munkát – fogalmazott Bulcsu László. A Maradj Hajdú-Biharban! ösztöndíjprogramban eddig összesen 1372 fiatalt részesítettek mintegy 68 millió 600 ezer forint támogatásban.

A programot szeptembertől 71 fős kerettel hirdetik meg ismét a berettyóújfalui konzorciumban Berettyóújfalu, Gáborján, Pocsaj, Szentpéterszeg és Váncsod diákjai számára. A támogatási kérelmek benyújtására várhatóan két hét áll majd rendelkezésre.

BS