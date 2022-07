„A debreceni Zsuzsi Erdei Vasút 140 éve” címmel írt könyvet Gara Kálmán, a DKV Közlekedéstörténeti Emlékszoba vezetője. A VTTE Közlekedéstörténeti Füzetek sorozatban most megjelent kiadványból az elsők között kapott példányt a Napló szerkesztősége is.

Az immár kilencedik könyvét jegyző szerző a Zsuzsi kezdeti történetével kapcsolatos érdeklődésünkre felidézte azt is, hogy a török seregek hazánkból való kivonulása után a várostól keletre, északkeletre elterülő birtokok tulajdonjogát Debrecen szerezte meg örök áron, zálogjogon vagy vásárlás útján. Az így kialakult, csaknem 5000 holdas erdőség hasznosítása az akkori önkormányzat feladata volt.

Gara Kálmán, a mű szerzője

Forrás: Napló-archív

Münchenben készült mozdony

Ugorván az időben, kitértünk arra is, hogy 1880-ban gőzfavágó üzemet indított be Berger Henrik, akinek a felvetése nyomán napirendre került egy másodlagos vasút kiépítése a Gúthi-erdőtől a fafeldolgozóig, még azon az áron is, hogy ezt a keskeny nyomtávú vonalat ő maga építteti meg. A város pályázatot írt ki, és az öt jelentkező közül Kopf Dávid és Steinberger Gyula pályázatát fogadták el. A szakminiszter 1881. januárban engedélyezte az építést, május 29-én pedig már azt jelentette a kivitelező, hogy a Boszniából áttelepített vasút és eszköztára elkészült. A műtanrendőri bejárás 1882. július 16-án történt meg, melynek eredményeként a 21,5 kilométeres szakaszon elindulhatott egy szerelvény. Ezt a Krauss és társa által, Münchenben gyártott mozdony vontatta.

Forrás: Hovanyi Peter

1904-ben a város megvásárolta a kisvasút tulajdonjogát, s 1906-ban és 1908-ban meghosszabbították a vonalat a bánki erdőben. Aztán, a személyforgalomra való jogot is megszerezve, 1925-ben beindították az utasszállítást. További vonalnövelés volt 1924-ben Nyírmártonfalva és Gúth között (4,4 km), 1926-ban Gúthtól Angyaltelekig (6,4 km), 1931-ben az angyaltelek-turistaházi vonalszakaszon (2,3 km). 1937-ben a Turistaház és Megyehatár között építettek új vonalat (1,5 km), 1945-ben épült a Megyehatár–Nyírlugos szakasz (3,5 km), mely a II. világháború utáni első vasútépítés volt Magyarországon. Végül, 1950-ben Nyírlugostól Nyírbéltekig valósult meg 8,8 kilométer pályarész. Ezzel a kisvasút elérte a legnagyobb hosszát.

Még keskenyebb nyomtávon

Gara Kálmán felidézte azt is, hogy 1950 nyarán államosították a Zsuzsit, és a MÁV kezelésébe került. A 950 milliméter nyomtávú pályát 1961-ben a teljes vonalon 750 milliméteresre építették át. Majd az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció szellemében a bezárásáról döntöttek, és 1977. augusztus 31-én az utolsó útját teljesítette a kisvasút. A város ezt nem fogadta el, és elérte, hogy Hármashegyaljáig úttörővasútként vihessen kirándulókat. Az üzemeltető a DKV lett, amely 1978. május 1-től indította a járatait.

Forrás: Gara Kálmán-archív

Ennyit a régmúltról, hiszen, mint megtudtuk, a könyv bemutatóját július 16-án tartják. Az ünnepségen emléktáblákat is avatnak a Falógerben és Hármashegyalján, a Zsuzsi történetéhez szorosan kötődő három néhai szakember tiszteletére.

Vass Attila