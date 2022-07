Újabb két pályázatot nyújtott be nemrég Vámospércs önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) felhívásaira. Pozitív elbírálás esetén két utcát aszfaltozhatnak le, és megújulhat a tájház is.

– A legtöbb településen, így Vámospércsen is, nagyobb volumenű aszfaltozást utoljára 20-30 évvel ezelőtt végeztek, amikor a földgáz- és a telefonhálózatot építették ki. Azóta leginkább csak felújításokra voltak pályázati lehetőségek, aszfaltos utakat építeni legfeljebb az egyes projektek alcéljaként tudtunk – fogalmazott megkeresésünkre Ménes Andrea polgármester. Az uniós finanszírozású támogatásra mintegy 300 millió forintra adta be kérelmét az önkormányzat. A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll, sikeressége esetén az Arany János és a Rákóczi utcák kapnának aszfaltburkolatot, s mindkettőnek kiépítenék a megfelelő csapadékvíz-elvezető rendszert is.

– Mindkét utca sűrűn lakott, emiatt forgalmas is, de ha nyer a pályázatunk, akkor több száz lakos életminőségét tudjuk javítani ezzel. A későbbiekben is elsőbbséget fognak élvezni azok az utcák, amelyek valamilyen főúthoz kapcsolódnak. Az Orgona utcát például egy másik pályázati konstrukcióban tervezzük felújítani – mutatott rá a városvezető.

Tájház- és szállásfejlesztés

Az Élhető települések elnevezésű TOP Plusz-konstrukcióban pedig a tájház felújítására pályázott az önkormányzat. Mint azt Ménes Andrea kifejtette, az épület állaga az évek alatt leromlott, a működtetése ebben a formában nem költséghatékony, emiatt is pályáznak fejlesztési forrásra. – Amellett, hogy bemutatótér, szállásként is funkcionál. Több nyári tábort is tartunk ott. Ilyen például a H. Csongrády Márta által szervezett női alkotótábor, amely nemzetközi résztvevőket is fogad, valamint a Fátyol Zoltán vezette képzőművészeti és grafikai alkotóműhely tábora is – emelte ki a polgármester.

Bekecs Sándor