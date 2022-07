„Vigyázzunk a kerti medencékkel!” – ezzel a címmel jelent meg üzenet a Magyar Gyermekmentő Alapítvány közösségi oldalán, miután nemrég budapesti egységük Pilisre kapott riasztást egy 2 éves, medencébe esett kislányhoz, akinek sajnos hosszadalmas küzdés után sem tudták már megmenteni az életét. Lellei mentőjük ugyanazon a napon Balatonszárszóra vonult, s ott egy 3 éves kisfiút húztak ki a kerti medencéből, aki már lefelé süllyedt a vízben. A kisfiút szerencsére még idejében sikerült kimenteni. Mint írták,

tapasztalataik szerint a kerti medencés balesetek többnyire akkor történnek, amikor a felnőttek a házban vannak, a gyermekek pedig, kihasználva a pillanatnyi figyelmetlenséget, kiszöknek a medencéhez.

Üzenetükben javasolták, a kerti medencéket, tavakat kerítsük körbe, vagy fedjük le, amikor használaton kívül vannak, esetleg zárjuk kulcsra a bejárati ajtókat, földszinti ablakokat. Lapunk az Országos Mentőszolgálat mellett Küzmös János debreceni medenceépítőt is megkérdezte, milyen tanácsokkal szolgálna ilyen tragikus esetek elkerülése végett.

Irányadó műveletek

Az Országos Mentőszolgálat munkatársaitól megtudtuk, nyaranta történnek sajnos olyan esetek, amikor vízbe esik egy kisgyermek. Ha ilyen előfordul, az általános elsősegélynyújtó szabályok érvényesek: kimentés, stabil oldalfektetés, szükség esetén újraélesztés. Az Országos Mentőszolgálat Orvosszakmai és Oktatási Osztályának hivatalos honlapja szerint stabil oldalfektetés olyan, belgyógyászati okból vagy nem fizikai trauma következtében eszméletlen betegnél jön szóba, akinél nem szükséges lélegeztetés, illetve mellkaskompresszió. – Mivel stabil oldalfekvésben lévő beteg légzésromlását nehezebben lehet észrevenni, a légzést a segélynyújtónak rendszeresen, percenként ellenőriznie kell. Ha hypoxiás légzésmegállás vagy keringésmegállás fenyeget, helyesebb stabil oldalfektetés helyett csak a fejet hátrahajtani és az állat megemelni. Az újraélesztés szintén felmerülhet ilyen esetben, a hirtelen bekövetkezett keringésmegállásban a haladéktalanul megkezdett és szakszerűen végzett újraélesztés esélyt ad az élet megmentésére.

Költenek a biztonságra

Egy biztos: a gyermekeket sosem szabad felnőtt felügyelete nélkül hagyni, de érdemes már eleve biztonságos módon kialakítani úszómedencénket.

Küzmös János medenceépítő szerint a tehetősebb vásárlók általában medencekupolát alkalmaznak, ami amellett, hogy melegíti és tisztán tartja a vizet, nem engedi, hogy a gyermekek a víz közelébe férkőzzenek. – Ez a kupola eltolható, mindkét végén sínekkel és lerögzítő fülekkel. A modern verziókban ezek a fülek kulcsos rendszerrel vannak ellátva, a biztonságért – emelte ki.

Úgy fogalmazott, sok esetben külön figyelmet szentelnek a családok a gyermekek védelmének, amikor medenceépítés mellett döntenek. – Volt már olyan, ahol korlátot kértek a medence köré, de akadt, aki a kupola mellé kerítést is. A kupolára ugyanis várni kellett 3-4 hónapot, de a kisgyermekek miatt egy 150 centi magas, az egész medencét körülölelő fakerítést készítettünk ideiglenesen – fejtette ki. Mint mondta, a vízforgató szivattyúk általában a medencegépészeti aknában vannak, és ott szívják a vizet, így azok nem okozhatnak bajt. Általában a padlóösszefolyó is ráccsal van ellátva, így ha bele is nyúl egy kis kéz, akkor sem tudja őt behúzni a beáramló levegő. – A régebbi fürdőknél, ahol nem volt a 90x90-es leeresztő rács rendesen rögzítve, ott előfordulhattak problémák, a magánmedencéknél azonban ez nem jellemző – emelte ki a szakember.

PSZ