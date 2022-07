A polgármesteri jelentés elfogadását követően geotermikus fűtési rendszer létrehozásának lehetőségéről tárgyaltak a képviselők a júniusi testületi ülésen.

Muraközi István polgármester elmondta, hogy a témával, pontosabban a helyben elérhető termálvíz további hasznosíthatóságával még a pandémia kirobbanásának időszakában kezdtek el foglalkozni. Kérdésként merült fel, hogy a távfűtött lakásokat, illetve az önkormányzati ingatlanok fűtését ki tudnánk-e váltani. – Akkor is tudvalevő volt, hogy a fosszilis energiahordozóknak az ára a világpiaci áraktól függ, és nem lehet tudni, hogy meddig lesz állami támogatás a távfűtési rendszeren. Akkor még csak a pandémia volt megoldandó feladat előttünk, de azóta a szomszédunkban zajló háború ráirányítja a figyelmet arra, hogy az energiahordozókhoz való hozzájutás is csorbát szenvedhet – hangsúlyozta a polgármester. Mint mondta, hasznos volna, ha olyan megújuló energiával váltanák ki a mostani rendszert, ami egyelőre korlátlanul jelen van a városban, és az ára is jóval alacsonyabb. Megjegyezte, a pénzügyi konstrukció nem újdonság: a városi közvilágítás kiépítésekor hasonló helyzetet tapasztaltak.

70-75 fokos vizet nyerne

Az előterjesztéshez szóban tett kiegészítést Szekszárdi Adrienn, a MS Energy Solutions Kft. szakmai igazgatója. Előadásában részletesen beszámolt arról, miként működnek ezek a rendszerek. Mint mondta, Magyarországon nagy hagyománya van a geotermikus ellátásnak, klasszikus formában van jelen.

Hazánkban a világátlaghoz képest több mint kétszerese a geotermikus gradiáns mértéke, és ez az arány jellemző a négyzetkilométerenként utánpótlódó hőre is. Mint mondta, a geotemikus energiahasznosítás hosszú időtartamú lehetőség, a mélyfúrási technológia időtálló, bár a kitermelhető víz mennyisége minden területen eltérő. Kiemelte, hogy Berettyóújfalu egy energetikailag és geológialiag is különleges helyen fekszik, itt a rendszer kiépítéséhez ugyanazt a termálvizet használhatnák fel, ami a fürdőben is megtalálható. Ehhez 1300-1500 méter mélyre kellene fúrni, így 70-75 Celsius fokos vizet nyerhetnének a távhő számára. A városban a geotermikus rendszer kiépítésével a jelenlegi energiafelhasználás 97 százaléka kiváltható lenne, továbbá új fogyasztók is kapcsolhatóak a rendszerre. A koncepcióterv szerint a rendszer a város központi, valamint nyugati részének ellátását biztosítaná.

Zámbori Péter, a Herpály Team kft. ügyvezetője hozzátette: jelenleg 40-45 éves vezetékek futnak a városban, s ezeket ki kell cserélni, mert az idővel egyre nagyobb a hőveszteségük.

Emelkednek a díjak

Az ülésen egyhangúan elfogadták a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést, ez kötelező önkormányzati feladat; és szó volt a közszolgáltatás díjának módosításáról is. A díjak 2014 óta nem változtak, most viszont komolyabb emelésre van szükség. A jövőben az alapdíj 8000 forintra, az ürítési díj 370 forint/köbméterre emelkedik.

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról is határozott a testület. Utoljára 2018 novemberében fogadott el a testület lakásrendeletet, azóta többször módosítottak. Most új, egységes rendeletet fogadtak el, a módosításnak ezúttal a városban elvégzett helyi konzultáció adott alapot; az eddig két évre maximált bérbeadás legfeljebb öt évre módosult, továbbá törölték a tervezetből az elidegenítésre vonatkozó részt, vagyis hogy csak komfortos és összkomfortos lakást jelölhet meg az önkormányzat.

Az ülésen módosították a bölcsődében, a köznevelési és a szociális intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletet, továbbá módosították a Közintézmények Szolgáltató Irodája alapító okiratát. Elfogadták azt az előterjesztést, amely az étkezési kedvezmény felülvizsgálatára irányult. A jelenlegi 200 forint/fő kedvezmény a jövőben 400 forintra emelkedik.

Módosításokról is szavaztak

Szintén elfogadták a Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2021. évi temető-üzemeltetéséről szóló beszámolót, továbbá a közalapítványok 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolókat. A Berettyóújfalui Kóbor Mancsok Állatvédő Egyesülettel újabb szerződést kötnek, az egyesület 2020 óta végzi az ebrendészeti tevékenységet a városban. A helyi esélyegyenlőségi programot immár másodszor vizsgálta felül az önkormányzat; az öt évre szóló stratégiai dokumentumot kétévente szükséges vizsgálni.

A képviselők elfogadták az önkormányzat idei évi II. félévi munkatervét, módosították a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása megállapodását, megszavazták egy újabb napelempark létesítenének előterjesztését, továbbá döntöttek a lőteret érintő ingatlanértékesítésről. Ezen túl szavaztak többek között közbeszerzési eljárás indításáról külterületi helyi közutak fejlesztéséhez.

Pályázatot ír ki az önkormányzat az egykori zeneiskola, illetve a jelenleg Szivárvány Református Óvoda által használt ingatlanok hasznosítására, továbbá a helyi inkubátorház helyiségeinek kiadására is. Utóbbi esetben a helyiségek bérleti díja bruttó 1200 forint. Döntöttek a KÖVITE-PLUSZ Kft. tulajdonában lévő ipari park víziközmű vagyonrész megvásárlásáról csaknem bruttó hatmillió forint összegben.

Tavaly július elsején indult el a megyében a mintaprojekt, mely szerint az Országos Mentőszolgálat látja el az orvosi ügyeleti feladatokat az alapellátás részeként. Idén június legvégén lejárt az akkor kötött megállapodás, a képviselők a júniusi ülésen szavaztak a szerződés meghosszabbításáról.

Különfélékben szó esett arról, hogy a Királyhágó utcai lakók kerékpárút építését kérvényeznék a városrészen. Muraközi István polgármester elmondta, a jövőben amennyiben pályázati lehetőség nyílik, felülvizsgálják a kérdést. Korábbi ülésen esett szó a Fényes Ház Gondozószolgálat korszerűsítéséről, az önkormányzat mostanra megrendelte a kültéri padozat, a kiskapuk és az Árpád úti utcafronti rész kerítéseinek cseréjét.

BBI