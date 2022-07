Szeptembertől összesen 6502 fő kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetem magyar nyelvű képzésein. A pótfelvételi után ez a létszám várhatóan megközelíti majd a 10 ezret.

– Kiegyensúlyozott felvételi eredményről beszélhetünk, amely a várakozásainknak és az egyetem kapacitásának is megfelel – hangsúlyozta a péntek délelőtti sajtótájékoztatón Bartha Elek oktatási rektorhelyettes. A külföldi hallgatók tekintetében az elmúlt évhez képest 10 százalékos növekedés figyelhető meg: angol nyelvű képzésekre 2489 hallgatót vettek fel. Doktori képzésre 280 hallgató nyert felvételt.

Forrás: Czinege Melinda

Az oktatási rektorhelyettes elmondta, hogy az egyes szakokra bejutottak felkészültségének javulását tükrözi az, hogy a hallgatók a felvételi ponthatároknál sokkal magasabb átlagpontokkal jutottak be szinte minden egyes meghirdetett szakra. A legtöbb hallgató ápolás- és betegellátás, jogász, általános orvos, valamint programtervező matematikus szakon fog tanulni ősztől. Az adatok azt mutatják, ha valaki régiónkból műszaki területen szeretne továbbtanulni, akkor nagy valószínűséggel a Debreceni Egyetem képzéseit választja. Ehhez hozzájárulnak azok az együttműködések is, amelyet a városban működő vállalatokkal és ipari szereplőkkel kötött az intézmény.

Alapképzésre 4131 fő, mesterképzésre 862 fő, osztatlan képzésre 931 fő, felsőoktatási szakképzésre pedig 578 főt jutott be. A legtöbb hallgatót a Gazdaságtudományi Karra vették fel (1385 fő), amelyet a Bölcsészettudományi Kar (837 fő), és az Általános Jogi Kar (655 fő) követ. A legnépszerűbb képzési terület változatlanul az orvos- és egészségtudomány, amelyet a gazdaságtudományok, illetve a jog és igazgatás követnek. – A pedagógus képzés az egész országban visszaesett, ez érződik a mi létszámadatainkban is. A tanárszakok utáni érdeklődésben is fokozatos csökkenés tapasztalható 2018 óta. Arra számítunk, hogy a pótfelvételi javít majd ezeken az adatokon – fogalmazott prof. dr. Bartha Elek. A legközkedveltebb tanárszak továbbra is az angol, a történelem és a testnevelés, valamint a testnevelés-gyógytestnevelés szakpár. A mesterszakokra felvettek száma 10 százalékkal csökkent. A korábbi évekhez hasonlóan a legnépszerűbb mesterszak a pszichológia, de sokan jelentkeztek az emberi erőforrás tanácsadó, egészségügyi menedzser, és sportközgazdász szakra is.

Forrás: Czinege Melinda

– Nagy reményeket fűzünk ahhoz, hogy hallgatóink létszámát tovább tudjuk növelni a pótfelvételi eljárás után – tudatta Pósánné Rácz Annamária, a Debreceni Egyetem oktatási igazgatója. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is van lehetőség arra, hogy ne csak önköltséges képzési formára jelentkezzenek az érdeklődők, hanem állami ösztöndíjas képzésekre is. Ezt hat képzési terület különböző szakjain tehetik meg azok, akiket az általános eljárásban vagy nem vettek fel sehová, vagy nem adtak be jelentkezést. – Az agrár, az informatika, a műszaki, az orvos és egészségtudományi, a pedagógusképzés és a természettudományi képzési terület alap és osztatlan szakjaira lehet állami ösztöndíjas képzési formában jelentkezni – fűzte hozzá az oktatási igazgató.

A pótfelvételi tájékoztatója várhatóan július 26-án jelenik majd meg a felvi.hu oldalon. A jelentkezés augusztus 5-ig tart, a ponthatárokat pedig előreláthatólag augusztus 24-én hirdetik ki. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is van lehetőség jogorvoslati kereset benyújtására.

Panyiczki-Berényi Viktória