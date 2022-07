Mintegy 2 milliárd 700 millió forint értékű fejlesztés kezdődött és zajlik a Nagysándor-telep, a Fészek Lakópark és a Kishegyesi út külső része által határolt területen. Egyebek mellett rendeződik a Pósa utcai kereszteződés közlekedésbiztonsága is, ahol lámpás forgalomirányító csomópontot alakítanak ki, de épül kerékpárút, és korszerűsítik több utca csapadékvíz-elvezető rendszerét is.

– Ez a környék legnagyobb beruházása, hiszen a Kishegyesi út kétszer kétsávosítására, kerékpárút kialakítására és a Pósa utca lámpás kereszteződéssé való átalakítására összesen 1 milliárd 900 millió forintot fordít a város – mutatott rá Kósa Lajos pénteken délelőtt, az említett kereszteződésnél tartott sajtótájékoztatón.

A térség országgyűlési képviselője elmondta: a környékbeli csapadékvízelvezetőelvezető-rendszereinek rekonstruálásával összesen 2 milliárd 700 millió forint fejlesztési forrást használnak fel ezen a területen. – A munkálatok várhatóan január végéig tartanak, emiatt is szeretném kérni a lakosság türelmét és figyelmességét, hiszen már most is nehézkes itt a közlekedés, a kereszteződés átalakítása pedig ezután kezdődik. Aki teheti, inkább a Balmazújvárosi út felől közelítse meg a Stop Shopot és a bevásárlóközpontokat – hívta fel a figyelmet a honatya.

Több mint húsz utcát érintő fejlesztések

– Az itt lakókkal már nagyon vártuk azt, hogy ez a projekt elkezdődjön, hiszen egy-egy esőzés után nagyon nagy sárban akadályozta a közlekedést egyes utcákban. Az első ütemben mintegy 20 utca csapadékvíz-elvezetését oldottuk meg 445 millió forint értékben – ismertette Széles Diána. A második ütemre 300 millió forintot fordít a város. – Heteken belül elkezdődik a Szent Mihály utca és a Balásházy János utca aszfaltozása a Vulkántelepen. Gyakorlatilag az összes környező utcának elkészül az aszfaltozása. Azt gondolom, hogy ezzel minőségi körülményt tudunk adni az itt élők számára – emelte ki az alpolgármester.

Széles Diána kiemelte azt is, mivel sokan közlekednek a környéken élők közül kerékpárral, így kerékpárútfejlesztés is került a beruházások sorába. – Célunk, hogy biztonságosan megközelíthető legyen a Nyugati Ipari park. A Kishatár úton már elkészült, most pedig a Vág utcáról egészen idáig, a Kishegyesi út beruházásban készül el egy osztatlan gyalog- és kerékpárút – mutatta be.

Hangsúlyozta, a város kertségi programjának erejét jól mutatja, hogy nem csak a nagy beruházásokra fordítanak kellő figyelmet, hanem azokra a városrészekre is, ahol nagyon nagy igény van a fejlesztésekre.

A lakosok is nagyon várták

A környék lakói nagy örömmel fogadják a beruházásokat. Szilágyi Istvánné a Napló érdeklődésére elmondta: jelentősen növelheti a közlekedés biztonságát a Pósa utca lámpás forgalomirányítása, hiszen rengetegen közlekednek azon a környéken.

– Több alkalommal is előfordult, hogy mikor a zebrán átkeltünk az unokáimmal, akkor még az első autós ugyan megállt, azonban a másik már nem vett észre bennünket. Csak a szerencsén múlott, hogy nem történt baj – fogalmazott.

Hasonlóan pozitívan értékeli a fejlesztéseket Vári Szilvia is, aki szintén örül a beruházásoknak, amelyekkel a környéken élők komfortérzetét javítják.

– Külön öröm számunkra egyrészt a Császár Péter utca csapadékvíz-elvezetésének megoldása, ugyanis ott egy-egy esőzés után nagyon sok víz megállt az utcán, ami most végre megoldódott. Rengeteg utcát le is aszfaltoztak, amelyek közül a Furulya utcának külön is örülünk, mivel azon rendszeresen közlekedünk – emelte ki.

