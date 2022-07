Kowalsky koncertezett erős vesefájdalmakkal

Balázs Gyula egy 2019-es esetet idézett fel. A Kowalsky meg a Vega frontembere éppen elkezdte a nyári turnét, amikor rosszul lett, és a vesekő miatt olyan fájdalmai voltak, hogy nem tudott lábra állni. A komádi származású énekes ezer szállal kötődik a megyeszékhelyhez, ezért nem volt kérdés, hogy a debreceni klinikán kérjen segítséget. – Szuperlatívuszokban tudok beszélni mindenkiről, aki a kezelésben részt vett – mondta. Kemény két hét következett, fájdalomcsillapító injekciókkal vitt végig néhány koncertet, aztán eljött a műtét. Az énekes félt a beavatkozástól, de a főorvos tudása, magabiztossága, megnyugtató jelenléte a konzultációk folyamán biztosította arról, hogy jó kezekben van. Hangsúlyozta, a szaktudáson túl nagyon sokat számít az az érzelmi, mentális attitűd, amivel a kiszolgáltatott helyzetben lévő pácienshez fordulnak. Kowa úgy véli, minden, ami körülöttünk van, Istenből árad ki, így az orvosok is az ő megnyilvánulási formái itt a földön. Isten semmiről sem választható le.

Különleges a mostani Semmelweis-nap

Széles Diána úgy nyilatkozott: a mostani Semmelweis-nap azért különleges, mert talán már úgy tudunk beszélni az elmúlt esztendők legnagyobb egészségügyi kihívásáról, a koronavírus-járványról, hogy megismertük, kezelni tudtuk, s közösen úrrá lettünk rajta. – A fokozott helytállásért köszönettel tartozunk mindenkinek, aki az egészségügyi ellátórendszerben tevékenykedik. Megmutatták, hogy a magyar egészségügy meg tud felelni a kihívásoknak – mondta a szociális ügyekért felelős alpolgármester. Hangsúlyozta, a Klinikai Központnak és a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet munkatársainak nagy szerepe volt e küzdelemben. Jelentős erőt tudtak mozgósítani a védőoltások beadásához, évente 19 ezer gyerek egészségügyi szűrését végzik, a Mozdulj, Debrecen! akcióval pedig alkalmanként csaknem 15 ezer debrecenit mozgatnak meg, s biztosítanak számukra egészségügyi szűréseket.

Járvány idején az ápolóké az élsportolói teljesítmény

Bódi Ádám, a DVSC labdarúgója vallja: emberfeletti munkát végez minden egészségügyi dolgozó, és a járvány idején még nagyobb teher hárult rájuk. Élsportolóként a fizikai jóllétén nagyon sok múlik, ezért bokaproblémáival specialistához fordult. A Madrid játékosait is gyógyító prof. Niek van Dijkot kereste fel és Portóban feküdt a sebész kezei alá. Bár érdekes tapasztalás volt egy ilyen klinikán, világhírű orvos támogatásával lábadozni, a családjuk hősének egy debreceni ápolónőt, Kiss Klaudiát tartja. A futballista felidézte, hogy decemberben az ötéves kislánya hányni kezdett, ő hirtelen felébredt mellette, s mivel a gyomra neki is gyengélkedett, a mellékhelyiség felé vette az irányt, de annak ajtajában elveszítette az eszméletét. A mentők mindkettőjüket kórházba szállították. Itt ismerkedett meg Klaudiával, akinek a segítőkészségét és empátiáját sosem feledi, rendszerint hírt hozott a gyerekosztályon lévő kislánya hogylétéről. Azóta már a családjuk barátjának is mondhatják az ápolónőt.

HABE/HBN