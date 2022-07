Mint azt korábban megírtuk, egy férfi kis híján életét vesztette egy darázscsípés következtében szerdán. Az Országos Mentőszolgálat ügyeletesei idejében beavatkoztak, így sikerült megmenteni a hajdúhadházi lakos életét. Az eset kapcsán a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának szakemberét kérdeztük, mi a teendő darázscsípés esetén, milyen esetben jelenthet életveszélyt, valamint segíthet-e, ha előkapjuk a kalciumot a gyógyszeres dobozból.

Dr. Mikáczó Angéla tüdőgyógyász, allergológus szakorvos a portálunknak elmondta, a méh- és darázscsípés leginkább azoknál jelent problémát, akik nem tudnak róla, hogy allergiások. Érdemes tudni, hogy egy csípésnél még nem feltétlenül derül fény az allergiás reakcióra.

Aki tudatában van, nagy valószínűséggel fel van vértezve az úgynevezett epipen vagy anapen injekcióval. Ez egy adrenalin hatóanyagot tartalmazó injektor, melynek segítségével elkerülhetővé válik az életveszélyes fázis, az anafilaxia – mondta a szakember. Mikáczó Angéla hozzátette:

– Ha a méhcsípés után csak a csípés helye látszik, esetleg duzzadt, viszket, akkor elegendő a sebkezelés szabályainak megfelelően eljárni. Azonban ha bármilyen szisztémás reakcióra utaló eltérés – testszerte megjelenő bőrkiütés, elvörösödés vagy duzzanat – tapasztalható, azonnal orvoshoz kell fordulni, vagy értesíteni a mentőket. Jelentkezhet gégevizenyő is, ami által fulladásveszély is felléphet, valamint lehetnek gyomor- és bélrendszeri tünetek: hasmenés, illetve hányás is előfordulhat. Ilyenkor a vérnyomás is megváltozhat: valakinek magas lesz, valakinek leesik. Ezen tünetek jelentkezhetnek perceken belül vagy akár órák múlva is, ezért folyamatosan figyelni kell a beteget. Bármilyen, az egész szervezetet érintő tünet esetén haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni – részletezte.

Hamis biztonságérzetet ad

Elterjedt az emberek körében, hogy méhcsípés esetén antihisztamint vagy éppen kalciumot vesznek be. Ez azonban csak a helyi tüneteket, például a viszketést csökkenti. Ártani ugyan nem fog, de segíteni sem. Az anafilaxia az allergia olyan fázisa, ami esetén ezek a készítmények nem jelentenek megoldást. Ráadásul egy hamis biztonságérzetet ad, mivel a beteg abban a hitben van, hogy ellátta magát.

A szakorvos szakmai tapasztalata alapján úgy véli, a legtöbb esetben időben sikerül megállítani a folyamatot. Az anafilaxiás sokk nem azonnal fejlődik ki, így amennyiben idejében értesíti a beteg mentőket, elkerülhető a komoly baj. Az akut tünetek ellátása után a későbbiekben kiterjesztett vizsgálatot is kérhet a beteg. Míg az IgE-teszt esetén lehetséges a fals pozitív eredmény, a molekuláris allergológia vizsgálat pontosabb képet ad, és egyértelműen különválaszthatóvá teszi, hogy méh- vagy darázscsípésre allergiás az illető. Mivel nem mindenki tudja megfigyelni, melyik csíphette meg.

– Amennyiben az anafilaxia beigazolódik, a betegnek két választási lehetősége van: mondhatja azt, hogy nem szeretne ilyen veszélyben élni, ezért megpróbálja a szervezetét hozzászokatni ehhez a méreghez. Ez esetben választhatja az allergológia szakrendelésen az úgynevezett hiposzenzibilizálást. Ez egy tartós védelmet biztosító, de időigényes kezelés, 3-5 évet is igénybe vehet. Eleinte hetente kell járni kezelésre, és csak a vége felé elegendő havi rendszerességgel megjelenni – magyarázta az allergológus. – A másik megoldás, hogy a betegnél mindenképpen legyen kéznél tonogén tartalmú injekció, amivel vészhelyzet esetén saját magát be tudja oltani. Fontos, hogy érvényes szavatossággal rendelkezzen, ezeknek a készítmények ugyanis egy év után lejárnak. A vényköteles injektort allergológus írhatja fel, egy nemrégiben megváltoztatott szabályozás alapján igazolt anafilaxia esetén ingyenesen kiváltható – mondta a szakorvos.

Látható, hogy elindultak olyan kezdeményezések – akár az ételallergia kapcsán –, melyek azt szorgalmazzák, hogy ezek a készítmények a defibrillátorokhoz hasonlóan elérhetőek legyenek a közintézményekben.

Szisztémás reakció esetében tehát csak a tonogen tartalmú injekció segíthet. Ha a beteg rendelkezik vele, és beoltotta magát, akkor is érdemes orvoshoz fordulni, mert szükség lehet egy 24 órás megfigyelésre, amely biztosítja, hogy nem eszkalálódik tovább a folyamat, előidézve egy második hullámot és ismételt rosszullétet – tette hozzá.

Arra a kérdésünkre, van-e jelentősége annak, melyik testrészét csípi meg a darázs a betegnek, dr. Mikáczó Angéla így válaszolt:

– Amennyiben szisztémás a reakció, teljesen mindegy, hol éri a beteget a csípés. Azonban helyi reakció esetén számíthat a helye. Például, ha egy gyümölccsel együtt bekapja és lenyeli a darazsat, és az a torkánál csípi meg, hiába nem szisztémás a reakció, a duzzanat elzárhatja a légutakat. Ráadásul a lágy kötőszövet esetén az ödéma sokkal erőteljesebben lehet jelen, mint egy bőr alatti vagy izmosabb részben. Így légzési elégtelenséghez, majd halálhoz vezethet pusztán egy helyi reakció is.

