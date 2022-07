Nemrég Vujity Tvrtko író, televíziós riporter munkásságának, személyiségének adózott egyik sokak által kedvelt Facebook-posztjában Felföldi József üzletember. A válasz nem váratott sokáig magára, a tévés maga kereste fel a debreceni vállalkozót, és egy rendhagyó előadással kedveskedett cégének. Lapunk a pénteki eseményen a különleges találkozás részleteiről kérdezett.

Imádja városunkat

Mindenekelőtt leszögezném, hogy Debrecen az egyik kedvenc helyem, anno egy kiváló kosárlabdázó lányt, Grétit a cívisvárosból fogadtunk a családommal, és velünk lakott egy évig. Másrészt a tavalyi évben többször is sikerült megtöltenem a Lovarda dísztermét, így számomra kifejezetten kedves ez a város

– nyilatkozta Vujity Tvrtko, aki egy külföldi fellépés kapcsán figyelt fel Felföldi József dicsérő szavaira. – A jövő héten angol és magyar előadást tartok majd Londonban. Az előadás szervezője átküldött egy írást, melyet Felföldi Úr készített rólam. Mivel ilyen kedvesen még életemben nem írtak rólam ismeretlenül, érdek nélkül, úgy voltam vele, felhívom a céget, és szintén minden érdek nélkül felajánlok egy vállalati tréninget. Nem workshop jelleggel, inkább személyes élményként, megtisztelve az itt dolgozókat – emelte ki, hozzátéve, még soha nem csinált ilyet, egy üzemcsarnokban tartotta ugyanis az előadást.

Az író úgy fogalmazott, mindegy, hogy csokoládéval, autógumival, vagy tetőcseréppel foglalkozik valaki, ha van egy saját álma, víziója, és meg is valósítja azt, feltétlen tiszteletet vív ki a részéről.

Mindent elveszíthetsz, a munkádat, a gyáradat, a kocsidat, ellophatnak bármit tőled, nem számít. Ha azonban az álmaidat, a hitedet veszíted el, akkor leszel igazán bajban. Én eszerint élem az életemet. Ha a hitemet elvesztem, akkor én is elvesztem! De szerencsére velem ez sosem fogom megtörténni, nekem mindig van holnap

– emelte ki. Úgy fogalmazott, az általa képviselt dolgok nem eladható terméket jelentenek, hanem egy életszemléletet. – 2003. december 3-án egy kislány meghalt a kezeim között. Onnantól fogva fontosnak tartottam, hogy minden előadásom díjából, a könyveim bevételéből a kórházak gyermekkönyvtárait fejlesszem, hogy két műtét között a mesékbe menekülhessenek a gyermekek. Amikor ezeket a könyveket átadom, akkor érzem, hogy az álmom teljesül. De ilyen példa a Kárpátalján, egyedüliként magyar nyelven sugárzó Pulzus rádió is, mely pénzügyi adományomnak köszönhetően erősödött meg, és a mai napig működik. Erre szintén büszke vagyok, ahogy arra is, hogy most épp egy kút fúrásán dolgozunk, egy olyan településen, ahol rengeteg a menekült, és nincs ivóvíz.

Valamit kapok, és visszaadok, miközben magam is erősödök belőle

– fejtette ki.

Munkából nincs hiány

A riporter előadások sorozatával számol a közeljövőben, ráadásul pár nap múlva az ukrán Bucsába és Irpinybe látogat (a népirtás helyszínére), majd többek között London, némi tévés szereplés, végül Bosznia-Hercegovina az úti cél. – Életem egyik legnagyobb álmát valósítom meg, Srebrenicába viszek egy turistacsoportot, hogy ne csak az ország csodálatos részeit lássák, hanem a mészárlás helyszínét is. Idegenvezetőként nem az a célom, hogy elszörnyülködjenek, hanem hogy érezzék, ilyesmi megtörténhetett 4 és fél órára az országhatárunktól – mondta. Az utazást újabb előadások követik, majd augusztus végén – ahogy az író fogalmazott – családjával egy másik óceán partjára költözik.

Életem filmje címen ráadásul saját anyagon dolgozik, melynek főszereplője is egyben.

Úgy fogok meghalni, hogy minden ételt megkóstoltam, minden helyi sörbe beleittam, minden kultúrával találkoztam, és minden emberrel kezet fogtam

– összegezte.

Felföldi József az eseményen úgy fogalmazott, egy ideje követi Vujity Tvrtko munkásságát, igazi világvándornak tartja, és az első találkozásuk során elköltött közös ebéd alkalmával úgy érezte, mintha már 20 éve ismernék egymást.

– Hallgatva ahogy kitárulkozott, szinte tátva maradt a szám – hangsúlyozta a debreceni üzletember.

