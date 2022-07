Már tartanak a jövő héten induló Campus Fesztivál előkészületei a Nagyerdőn, ami jelentősen érinti a közlekedési útvonalakat is. Július 15-én éjféltől július 26-ig forgalmirend-változás lép életbe az Ady Endre út-II. János Pál pápa tértől a Nagyerdei körútig. A teljes zárás alatt a debreceni állatkert és Vidámpark gyalogosan továbbra is megközelíthető. Július 18-tól július 24-ig szintén forgalmirend-változás lesz a Pallagi út és a Nagyerdei körút csomópontjában épült körforgalmánál, mely az Ady Endre út közötti szakaszt érinti; itt is teljes út zár lép életbe a megjelölt időpontban – tudatták a szervezők.